Crónica del Bélgica - Rumanía, 2-0

Bélgica venció (2-0) a Rumanía este sábado en la segunda jornada de la Eurocopa 2024 dentro de un Grupo E que llegará al partido final con los cuatro equipos en tres puntos, un triunfo obligado para los 'red devils' donde demostraron sus armas. El equipo de Domenico Tedesco cambió la cara de su pésimo debut ante Eslovaquia, con cambios en su sistema y alineación, y a los dos minutos se adelantó por medio de Youri Tielemans. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Romelu Lukaku fueron una pesadilla para una Rumanía que, con todo, tuvo su ocasiones y no se rindió. Bélgica saltó al Rhein Energie de Colonia picada en su orgullo y, en medio de una presión voraz, firmó el 1-0 a los dos minutos. Tielemans, uno de los cambios en el once, fue quien robó el balón y quien terminó rematando desde la frontal, después de que Lukaku aguantara el esférico hasta decidir con acierto. Los 'red devils' se adueñaron de la posesión pero Ucrania no renunció al ataque, con la respuesta de hecho inmediata en un cabezazo de Radu Dragusin. Sin embargo, los de Edward Iordanescu tuvieron que sobrevivir en el primer tiempo, incapaces de abarcar todo el trabajo defensivo que exigía el rival, con un Doku desatado y un Lukaku imparable, aunque ambos sin puntería. Tras el descanso, el partido se igualó, atractivo en el ida y vuelta, porque los rumanos recordaron su idea ofensiva. Mihaila y Dennis Man acercaron el empate al marcador, mientras De Bruyne empezó a conectar con Lukaku. El máximo goleador histórico de Bélgica acumuló ocasiones en esa sociedad, pero entre el portero Nita y el VAR se quedó sin ver puerta. Por medio pie, el fuera de juego impidió el 2-0 pasada la hora de encuentro, pero poco después, en un saque de portería, De Bruyne se plantó delante del meta rival para sentenciar los tres puntos. Todos en el Grupo E suman así una victoria, tras la de Ucrania ayer ante Eslovquia, de cara a una última jornada de infarto. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BÉLGICA, 2 - RUMANÍA, 0. (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. BÉLGICA: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate (Debast, min.76); Tielemans (Mangala, min.72), Onana, De Bruyne; Doku (Carrasco, min.72), Lukaku y Lukebakio (Trossard, min.56). RUMANÍA: Nita; Ratiu (Sorescu, min.90), Dragusin, Rus, Bancu; M. Marin (Olaru, min.68), R. Marin, Stanciu; Man, Dragus (Alibec, min.81) y Mihaila (Hagi, min.68). --GOLES: 1 - 0, min.2, Tielemans. 2 - 0, min.80, De Bruyne. --ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL). Amonestó a Lukebakio (min.35) por parte de Bélgica. Y a Bancu (min.59) y M. Marin (min.65) en Rumanía. --ESTADIO: Rhein Energie (Colonia).

