Rafael Leao: "No podemos darle espacios a Turquía, Güler puede marcar la diferencia"

Dortmund (Alemania), 21 jun (EFE).- Rafael Leao, extremo de la selección portuguesa, advirtió este viernes de que su equipo no puede "darle espacios a Turquía", porque jugadores como Arda Güler o Hakan Çalhanoglu pueden "marcar la diferencia", en el duelo de este viernes en la segunda jornada del grupo F de la Eurocopa 2024 en el Westfalenstadion de Dortmund, con el ambiente "difícil", en contra del conjunto luso.

"No podemos darles demasiados espacios porque individualmente pueden marcar la diferencia", avisó en la víspera el futbolista del Milan, que no habló de su continuidad o no en el equipo italiano, porque está "centrado en un encuentro muy importante" como el de este viernes, en el que la selección portuguesa se juega la clasificación y el liderato de su cuarteto.

"He jugado con Çalhanoglu en el Milan y tiene mucha calidad, un gran disparo, es peligroso. También Güler, que juega en el Real Madrid y que siendo tan joven ya puede marcar la diferencia, igual que Yilmaz, que es un jugador muy rápido", resaltó entre las individualidades de su rival.

"Para los extremos, va a ser un partido con más espacios (que contra la República Checa) y podemos mostrar nuestras cualidades en ataque. Será un partido más bonito y más al estilo del equipo portugués", avanzó.

"No sé si seré titular. Estoy preparado. Estoy listo", apuntó el atacante, que remarcó la competencia del equipo en la zona ofensiva y que apuntó que el "sueño" que está viviendo con la selección portuguesa, un "orgullo".

"Tenemos grandes jugadores y un gran entrenador", destacó el extremo.

"Creo que hice una buena primera parte contra la República Checa. En la segunda no dispuse tanto del balón. Estaba contento en general. Claro que en la segunda parte me hubiera gustado pasar más tiempo ayudando al equipo, pero mis compañeros que entraron aportaron energía. Tenemos una selección muy fuerte", valoró.

En el encuentro de este viernes en Dortmund, se espera una mayoría turca en las gradas. "Sabemos que va a ser un ambiente difícil. Hay muchos turcos en Alemania. Pero vamos a contar con el apoyo de los portugueses. Es un partido importante, decisivo para nuestros objetivos en la Eurocopa", añadió. EFE

id/apa