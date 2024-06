MSF detendrá "pronto" algunas de sus actividades en Gaza si no logra nuevos suministros

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido de que se verá obligada a interrumpir "pronto" algunas de sus actividades en la Franja de Gaza si no llegan nuevos suministros, ya que desde finales de abril la organización no ha recibido nada debido al cierre del paso de Rafá y a la "interminable burocracia" israelí. La coordinadora médica de la ONG en los Territorios Palestinos Ocupados, Guillemette Thomas, ha denunciado una "escasez crítica" de medicinas y equipos esenciales, pese a que las necesidades se ha disparado en toda la Franja y hay colas masivas de camiones al otro lado de la frontera. "Nuestros suministros médicos están bajo mínimos debido al limitado flujo de ayuda que las autoridades israelíes están permitiendo entrar en Gaza", ha admitido Thomas, incidiendo también en que las organizaciones no siempre pueden llevar a su punto de destino final los pocos suministros que entran en la Franja. "Si no conseguimos introducir suministros médicos en Gaza muy pronto, es posible que tengamos que detener algunas de nuestras actividades médicas. Se trata de una realidad inimaginable dadas las desesperadas necesidades médicas de miles de personas en Gaza", ha añadido. MSF ha denunciado que ni siquiera tiene suficientes analgésicos para paliar el sufrimiento de la población gazatí y en algunas instalaciones, como los hospitales Al Nasser y Al Aqsa, los trabajadores ha alargado los tiempos de uso de cada apósito para los pacientes con quemaduras graves, lo que aumenta el riesgo de infección. Al otro lado de la frontera, MSF dispone de seis camiones con 37 toneladas de suministro. "Sin embargo, están bloqueados junto a otros 1.200 camiones que esperan para entrar en la Franja", ha expuesto Thomas, en un comunicado en el que ha denunciado que esta situación es "incomprensible e inaceptable". En este sentido, ha señalado que la actual situación en Gaza "es como pedirle a un bombero que vea arder una casa llena de gente e impedirle que apague el fuego", por lo que ha instado a las autoridades israelíes a abrir "urgentemente" más pasos terrestres y garantizar "rutas seguras".

