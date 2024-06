Lara Dibildos, inseparable de Carlos Maturana, se pronuncia sobre el embarazo de Alejandra Rubio

Era cuestión de tiempo que Lara Dibildos oficializase su relación con Carlos Maturana tras ser sorprendidos en actitud cariñosa y besándose apasionadamente a finales del pasado abril. Dos meses después de sus primeras imágenes juntos, su historia de amor está más que consolidada, y presumiendo de su felicidad la actriz ha acudido a su primer acto público acompañada por su novio, con el que ha derrochado miradas y gestos de cariño que reflejan lo enamoradísimos que están. "Naturalidad. A mí siempre me decíais 'estás con alguien', yo decía 'no', con naturalidad. Siempre lo he hecho, empiezas con alguien y no sabes cómo ir, si va a durar o no, aquí seguimos y bueno, venimos juntos" ha confesado la hija de Laura Valenzuela normalizando su 'debut' como pareja con el modelo granadino. Lo que más le gusta de su chico, como desvela, "es que es muy buena persona, cosa que es fundamental. Tiene muchas cosas buenas, tiene mucho sentido del humor, nos reímos mucho, lo pasamos muy bien… "Bueno, te diría muchas más pero se me viene arriba" ha afirmado con una sonrisa, echando balones fuera cuando le hemos comentado que le brillan los ojos al hablar de él: "Es que estoy moqueando con resfriado, igual es eso". Carlos, por su parte, reconoce que lo que destacaría de Lara es que "es todoterreno, vale para todo. Podemos venir a una fiesta y pasarlo bien arreglados, también vale para un día normal, es todoterreno". Tan afianzada está su relación que el modelo ya ha conocido a los hijos de la artista: "Son encantadores y me llevo muy bien con ellos. Los conocí en Estados Unidos, estuvimos unos días y la verdad que encantados". No conoce de momento a Álvaro Muñoz Escassi, aunque "no duda" que es un crak y se llevarán fenomenal. Íntima amiga de Terelu Campos, a Lara le ha tocado pronunciarse sobre la noticia del momento, el embarazo de Alejandra Rubio cuando todavía no ha cumplido 5 meses de relación con Carlo Costanzia. "Me he enterado porque estoy en el mundo, pero la verdad que no tengo ni idea porque no he hablado con Terelu" ha reconocido, asegurando que seguro que la joven lleva bien la maternidad "porque eso siempre es una alegría". "Le deseo lo mejor, eso siempre es una alegría y claro que será una gran madre" ha zanjado, convencida de que María Teresa Campos estaría muy orgullosa si siguiese viva: "Hombre imagínate".

Compartir nota: Guardar Nuevo