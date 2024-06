Un tribunal de Gabón aplaza de forma indefinida el juicio contra el antiguo jefe de gabinete de Alí Bongo

El Tribunal Penal Especial de Libreville (Gabón) ha anunciado este martes el aplazamiento indefinido del juicio contra Brice Laccruche Alihanga, antiguo jefe de gabinete del expresidente Alí Bongo, al considerar que la acusación no ha presentado las pruebas suficientes para justificar el arresto de Alihanga y otros cuatro ex altos cargos del Gobierno en 2019 en el marco de una operación contra la corrupción. "La acusación no proporciona ninguna información sobre los hechos imputados a las cinco personas implicadas, que no tuvieron acceso a información suficiente que justificara su arresto y detención", ha señalado un dictamen del grupo de trabajo del tribunal recogido por el portal de noticias Gabón Actu. Durante su detención, el equipo legal de Alihanga ha denunciado "los peores abusos y torturas", y han criticado a las autoridades del país por mostrar "una implacabilidad sin precedentes". De hecho, uno de los abogados, Maitre Nzigou, ha aseverado que "este juicio nunca debería haber comenzado", y considera que las detenciones tanto de Alihanga como de Grégory Laccruche Alihanga, Patrichi Christian Tanasa, Julien Engonga Owono y Geauge Ndemengane Ekoh fueron arbitrarias, según la emisora Radio France Internationale (RFI). Cabe destacar que Alihanga se encuentra en un estado de salud delicado debido a un cáncer, razón por la que tuvo que ser hospitalizado el pasado 12 de junio y trasladado el pasado lunes a París (Francia) para recibir una mejor atención médica. Bongo, cuya familia había ocupado el poder del país durante cinco décadas, fue derrocado en agosto de 2023 en un golpe encabezado por el general Brice Oligui Nguema, quien instauró el Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI), nombre oficial de la junta militar puesta en pie tras la asonada. Los golpistas denunciaron unos "falsos" resultados de las elecciones celebradas días antes, en las que el entonces mandatario recabó el 64,27 por ciento de los votos, por el 30,77 por ciento de su principal rival, Albert Ondo Ossa.

