Raquel Revuelta muestra su apoyo a Pastora Soler como pregonera del Orgullo de Sevilla

Desde que se hiciera público que la cantante ha sido escogida como la persona encargada de dar el pistoletazo de salida a la celebración del Orgullo 2024 en Sevilla, la polémica le persigue. En redes sociales se le ha criticado por protagonizar la fiesta del colectivo LGTBI sin formar parte de él. Es por ello por lo que muchos amigos y compañeros de profesión no han tardado en mostrarle su apoyo. Aprovechando la celebración de la X Gala Solidaria de la Fundación Sandra Ibarra, Raquel Revuelta atendía a los medios y se enteraba de la noticia. Sorprendida por todo lo ocurrido, no se lo pensaba dos veces antes de dar un paso al frente y defenderle ante esta situación que ella describía como algo injusta. "Me parece, si ese es el argumento, me parece absurdo absolutamente, pero totalmente, ¿no? O sea, tú puedes no pertenecer a un colectivo y, sin embargo, estar de acuerdo con ese colectivo total o parcialmente, y a mí ella me parece una representante estupenda" argumentaba. Defendía que la cantante es una mujer capaz de compartir los valores del colectivo, además de haber sabido mantenerse al margen de polémicas anteriores: "es una mujer también que tiene un discurso muy blanco y que no es una mujer polémica en absoluto, y que simplemente estará dando el apoyo a un colectivo que necesita, además, mucho apoyo y mucha comprensión". A la espera de saber si Pastora Soler continuará adelante con lo previsto o si preferirá cancelar su participación, tiene clara su postura: "todo lo que decida, a mí me va a parecer bien, porque la conozco y sé que es una mujer maravillosa, razonable, equilibrada, coherente, y además la aprecio mucho".

Compartir nota: Guardar Nuevo