Rabiot: "Motta es un gran entrenador, pero eso no será decisivo en mi decisión"

Dusseldorf (Alemania), 19 jun (EFE).- El francés Adrien Rabiot, centrocampista del Juventus, expresó este miércoles que Thiago Motta, nuevo técnico del equipo, es un "gran entrenador", con el que ha jugado varias temporadas, pero dijo que este hecho "no será decisivo" en la decisión de su futuro con el club italiano, con el que termina contrato el próximo 30 de junio.

"Es un gran entrenador. Ha hecho las cosas muy bien en Italia desde que está allí. Nos conocemos muy bien. Pero eso no será decisivo en mi elección. Él tiene su carrera y yo la mía. Ya veremos. Para la Juventus es muy buena elección", explicó en rueda de prensa en la concentración francesa en la ciudad alemana de Paderborn durante la Eurocopa 2024.

"Creía que mi futuro se iba a solucionar antes de la Eurocopa, porque pensé que tendríamos conversaciones con el club al término del campeonato. Luego me fui rápidamente y fue inmediata la concentración con la selección francesa. Estoy enfocado en la Eurocopa. Hay gente que está trabajando en ello. Lo que me gustaría me lo guardo para mí. No me preocupa mi futuro, en absoluto", apuntó. EFE

