Jaime Gilinski, Sergio Díaz-Granados, Mariano Jabonero y Núria Vilanova inauguran el VII Congreso Iberoamericano CEAPI

El conversatorio Creer, crear y crecer. Iberoamérica ante el reto del crecimiento y la productividad, compuesto por Jaime Gilinski, presidente del VII Congreso y presidente del Grupo Gilinski, Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF, y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, ha inaugurado hoy en Colombia la séptima edición del Congreso empresarial iberoamericano CEAPI, con un llamamiento a las empresas familiares, los jóvenes y las mujeres para trabajar conjuntamente por el desarrollo de la región. El evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, se celebra bajo el lema 'Creer, crear y crecer. Iberoamérica ante el reto del crecimiento y la productividad', y reúne a 400 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de América Latina y España, y personalidades institucionales de toda la Comunidad Iberoamericana. Durante su intervención, Núria Vilanova ha destacado el enorme potencial que tiene Colombia, sus empresarios y su gente. "Creemos en el tejido empresarial iberoamericano y en generar oportunidades para los jóvenes y las mujeres, haciendo un gran pacto para el crecimiento sostenible de la región. Como referentes en nuestros países tenemos una gran responsabilidad; nos atrevemos a salir de nuestras fronteras para aprender de otros y a aprovechar las oportunidades. Buscamos que se de acuerdos entre todos los actores clave para motivar la inversión extranjera, el empleo y la búsqueda de muchas otras soluciones que necesitan nuestros países". Por su parte, Jaime Gilinski ha señalado "Colombia tiene un gran potencial. Este es un país que recibe la inversión extranjera con los brazos abiertos y siempre muestra una cara amable ante las dificultades. Estoy convencido que los empresarios de Iberoamérica pueden invertir y los resultados a largo plazo se van a ver sin ninguna duda. La responsabilidad como empresa familiar es que todos debemos aportar y apoyar, hacer la responsabilidad social que permitan a los jóvenes estudiar, a las mamas tener bebés sanos, etc. Creo firmemente que tenemos una población joven que seguirá trabajando duro por sus sueños y dejando en alto el legado de sus padres". Del mismo modo, Sergio Díaz-Granados ha subrayado "el gran potencial que tiene América Latina y el Caribe y la necesidad de trabajar articuladamente para aprovechar las oportunidades. Se tiene como propósito que las personas vean al Banco como un conector entre el sector privado y el sector público con el fin de darle una solución a los problemas de la región. Tenemos como objetivo doblar el tamaño del Banco a 2030 y poner nuestros recursos al servicio de las personas para combatir el déficit de confianza, de seguridad y de esperanza, y de poder llevar optimismo a la sociedad. Por ejemplo, una de las llaves que queremos activar es la formación de los jóvenes en Colombia y hacer que haya un sentido de pertenencia de la fuerza laboral en el país". Tras el panel inaugural, Andrés Allamand, secretario General Iberoamericano SEGIB, ha enviado un saludo a Iberoamérica: "Para SEGIB es un honor acompañarlos en esta nueva edición del Congreso, en el que se reflexionará sobre los retos existentes en materia de crecimiento y productividad. Iberoamérica cuenta con los recursos necesarios y el talento de su gente para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades. Necesitamos de personas capaces de ver más allá de los obstáculos inmediatos, comprometidas con sus países y con la región, dispuestas a tomar riesgos, crear soluciones innovadoras y a tener una visión de largo plazo. En otras palabras, Iberoamérica necesita de todos los empresarios para que remuevan su compromiso con la construcción con una Iberoamérica más prospera, justa y sostenible". Tras las primeras intervenciones, Antonio Huertas, presidente de Mapfre, y Stanley Motta, presidente de Copa Holdings, han protagonizado el panel '¿Por qué ahora? Iberoamérica como oportunidad'. Una mesa, moderada por Vicky Dávila, directora Revista Semana, en la que los empresarios han reflexionado sobre el cambio de rumbo político internacional, que no ha dejado atrás a la región Iberoamericana. Huertas ha declarado que "estamos pasando por un momento particular en el mundo, pero no tengo dudas de que todo es posible resolverlo con diálogo, con negociación. Vamos a tratar de transmitir esa confianza de poder tener una mejor Iberoamérica, de la mano de todos los empresarios que apuestan, creen y confían por sus países. Precisamos estabilidad, mantener confianza y visión de largo plazo. Pero, además, de insistir en la cooperación para que podamos abordar los grandes retos que presenta América Latina y el mundo en general". Del mismo modo Motta ha insistido en que "Colombia es un gran país. Debemos poner atención a los problemas para darle solución, pero no de manera centralizada, sino mejor contando con la cooperación y apoyo de tanto del sector público como el privado. La gobernanza, por ejemplo, es un tema que debemos cambiar. Hay que conocer nuestros países y parte de nuestra responsabilidad es saber qué está pasando en la sociedad. Como empresa privada debemos invertir en formación y capacitación. Los empresarios tenemos que contratar a los jóvenes para brindar mejores oportunidades y herramientas".

