Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anuncian la noticia más sorprendente: Van a ser padres

Sorpresa mayúscula la que nos hemos llevado este miércoles al ver en la portada de la revista '¡Hola!' que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia van a ser padres. Una noticia que la pareja anuncia a bombo y platillo vía exclusiva y que, a pesar de que ha sido inesperada incluso para ellos, no les puede hacer más felices. Y es que al margen de su juventud, ya que la hija de Terelu Campos tiene solo 24 años -el hijo de Mar Flores, por su parte, tiene 31- lo realmente llamativo de esta futura paternidad es el poco tiempo de relación que llevan, ya que hace menos de cinco meses que comenzaron su historia de amor. Algo que no es impedimento para que estén ilusionadísimos con la idea de formar su propia familia a pesar del shock y el agobio que supuso inicialmente, cuando se enteraron durante una escapada a Jávea con amigos cuando llevaban solo dos meses juntos, como relatan en '¡Hola!'. Una noticia que les ha unido más todavía y que afrontan más enamorados que nunca y convencidos de que serán unos padrazos. Y es que aunque no se lo esperaban, aseguran que siempre tuvieron claro que querían tenerlo. Alejandra está embarazada de 3 meses y 2 semanas, por lo que el bebé nacerá en diciembre. Y aunque todavía no conocen el sexo, la colaboradora televisiva confiesa que le encantaría que fuese una niña, aunque no cree que siga la tradición familiar de ponerle Teresa -como su madre y su abuela- a su primera hija. En cuanto a cómo reaccionaron sus respectivas madres cuando les comunicaron que iban a ser abuelas, la influencer desvela que Terelu fue a la primera a la que se lo contó, y aunque la presentadora "flipó" dijo que les "apoyaría". Y en cuanto a Mar, Carlo confiesa que se lo tomó "mejor de lo que esperaba" aunque le "impactó" un poco la noticia.

