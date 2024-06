Gabriela Guillén deja en el aire si va a mudarse a Sevilla para estar más cerca de Bertín Osborne

Cinco días después del comunicado en el que Bertín Osborne ha asumido la paternidad del hijo de Gabriela Guillén, cada vez son más los detalles que conocemos del acuerdo amistoso con el que han puesto fin al proceso legal que inició la esteticien con su demanda de paternidad contra el cantante para que se sometiese a las pruebas de ADN y demostrar así que el bebé era suyo. Aunque en un primer momento se aseguró que Bertín no se había llegado a hacer las pruebas porque no le haría falta para saber que es el padre del pequeño -que tiene cinco meses-, según 'Fiesta' su paso al frente para reconocer al niño se produjo después de que un laboratorio privado de la capital confirmase lo que Gaby llevaba sosteniendo desde que se quedó embarazada: que es el padre del bebé. Además, ha trascendido que la expareja se vio las caras durante breves segundos el pasado martes durante la firma del comunicado que ambos lanzaron conjuntamente horas después. Y aunque Osborne ha asumido la paternidad, todavía tienen que sentarse a hablar para determinar detalles relativos a la manutención del menor o al régimen de visitas; y es que aunque el presentador todavía no conoce a su hijo, se rumorea que está dispuesto a tener relación con él para enmendar sus errores del pasado. Un cambio de actitud que habría provocado que Gabriela esté dispuesta a que su bebé lleve los apellidos del cantante cuando hasta ahora tenía solo los suyos. Y mientras se especula con que la paraguaya podría estar estudiando diferentes ofertas para sentarse en un plató de televisión y hablar de su acercamiento a Bertín y revelar cómo se gestó su acuerdo -en el que José Luis López 'El Turronero' hizo de mediador y logró lo que parecía imposible-, una última y sorprendente información recorre las redacciones. No es otra que la posibilidad de que Gabriela se mude a Sevilla -donde reside el artista- para que su hijo esté más cerca de su padre. Una posibilidad que la modelo no ha querido negar ni confirmar, dejando en el aire si se está planteando dejar Madrid e instalarse en el sur para facilitar la relación entre Bertín y su bebé.

