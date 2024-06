Mar Flores nos desvela cómo vivió el día de su cumpleaños

El pasado 11 de junio, Mar Flores cumplía 55 años. A pesar los rumores de que podría estar de nuevo enamorada después de sus imágenes en actitud cómplice con un atractivo hombre en Ibiza tras su ruptura definitiva con el empresario mexicano Elías Sacal, en esta ocasión prefirió celebrar su cumpleaños en la intimidad, rodeada tan solo de su familia. Por la mañana se dejó ver recogiendo a sus hijos pequeños del colegio y por la tarde recibió diversos regalos y ramos de flores, y también la visita de su exmarido Javier Merino, con el que tiene una maravillosa relación desde su separación en 2016. Días después, pudimos hablar con la modelo y nos confesó cómo pasó el día de su cumpleaños: "He amanecido el día de mi cumpleaños trabajando, después lo he celebrado con todos mis hijos, con los cinco. Después por la noche... He echado unas copas con unas amigas, al día siguiente trabajando ¿De qué mejor manera puedes celebrar la vida si no es trabajando con tu familia y con tus amigos?". De esta manera, parece que Mar está centrada en su familia y por el momento no piensa en abrir de nuevo la puerta al amor tras esas imágenes que se emitieron en 'TardeAR' con un atractivo empresario disfrutando de una escapada en Ibiza. Por último, le preguntábamos por su hijo, Carlo Costanzia, y nos confesaba que "todo va por buen camino. Así que feliz" y volvía a dejar claro que ya conoce a la pareja de este, Alejandra Rubio: "Sí".

