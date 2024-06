Javier de Miguel zanja los rumores de relación con Maribel Nadal

Siempre tan discreto con su vida privada, Javier de Miguel ha conseguido llevar su vida personal al margen de su profesión... pero lo cierto es que en algunas ocasiones los rumores se han disparado. Como en lo últimos años, que se le ha relacionado con Maribel Nadal. Hace unos días podíamos hablar con el modelo y nos confesaba qué vínculo existe con la hermana de Rafa Nadal. Despejando todas las dudas, Javier de Miguel nos aseguraba que "somos súper amigos, pero nada más. La quiero un montón y ya está. O sea, es muy buena amiga". El modelo nos desvelaba que está "abierto a conocer a alguien" y que todavía no ha encontrado a nadie con la que compartir su vida porque "que luego cuadre que le gustes, que te guste, que los tiempos vayan acompasados, que encaje no es fácil". Por último, le preguntábamos si es del 'team Carmen Lomana' o del 'team Isabel Preysler' y tiraba de ironía para comentar que "vamos a tener que buscar unos referentes un poco más actualizados" aunque reconoció que a Carmen Lomana la conoce y "me cae muy bien, así que pues Carmen Lomana. A Isabel Preysler, pues yo qué sé, no la conozco".

