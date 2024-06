Elena Tablada lanza un demoledor dardo a Javier Ungría: "Quien quiera separar eso es atroz"

Apasionada de la moda, Elena Tablada no ha querido perderse la primera edición de los Premios de la Academia de la Moda que se han celebrado este jueves en una espectacular gala en la Biblioteca Nacional. Un evento en el que, sin entrar a valorar el paso de su exmarido Javier Ungría por 'Supervivientes', sí ha dado la última hora sobre la batalla legal que mantiene con el empresario hostelero por la custodia de su hija Camila, de 4 años. Fue el pasado 25 de abril cuando la expareja -él a través de videollamada desde Honduras- se vio las caras en los tribunales y, como desvela la diseñadora, todavía no saben nada sobre la decisión del juez respecto a su divorcio y a la custodia de la pequeña. "Que sea lo que Dios quiera y lo que pase, pasará. Pero yo, por lo menos, me dejé la sangre en que mis hijas estuvieran juntas, y ya está" reconoce, dejando entrever que Javier no está favoreciendo eso. Sí David Bisbal, padre de su hija Ella (14), para el que a diferencia de Javier, solo tiene buenas palabras: "Me ayuda muchísimo a que las dos niñas estén juntas y disfruten. Él aporta porque hay que alimentar eso. Al final, vamos pasando generaciones, nos vamos muriendo, y al final, ¿quién van a quedar? Los hermanos" sentencia, afirmando que con el cantante siempre hubo "normalidad" y "siempre tuvimos en cuenta que lo mejor que podía pasar era lo mejor para la niña". Una cordialidad que "intentará" tener algún día con Ungría, aunque no sabe si será posible. Por lo de pronto, no ha dudado en pedirle algo ante las cámaras de cara a este verano, lanzando un demoledor dardo que no ha pasado inadvertido. "Mis hijas están juntas siempre, es lo que yo me propongo y en verano también. Intentaremos todos por el bien de las niñas que estén juntas lo máximo que puedan y si los padres quieren que estén juntas, el tiempo que están juntas lo estarán, porque son dos hermanas que quieren estar juntas y quien quiera separar eso es atroz" ha sentenciado, dejando claro que ella es "una guerrera" y va a "luchar" por llegar a un acuerdo con su exmarido para que Camila se vaya de vacaciones con él al tiempo que Ella se va con Bisbal. Confesando que está en un buen momento personal y que ha recuperado la paz interior y la confianza en sí misma, Elena desvela que no cierra la puerta a volver a enamorarse. "Yo estoy siempre abierta al amor, pero con cautela. Yo solo busco reírte, sentido del humor, y luego ya, calabaza calabaza cada uno para su casa, eso sí. Ya, con eso ya está" asegura con una sonrisa. "Lo más importante que yo he aprendido en estos años de mi vida es para que mis hijas estén bien, tengo que estar bien yo. O sea, primero yo y luego ellas. Y lo que sea bueno para ellas, es bueno para mí. Que tengo que estar con quien sea, estaré, no importa" ha concluido, reconociendo que lo principal en estos momentos es que sus hijas sigan juntas.

