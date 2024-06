Crónica del Italia - Albania, 2-1

La selección de Italia venció (2-1) a la de Albania este sábado en la primera jornada del Grupo B de la Eurocopa 2024 de Alemania, un debut certero de la vigente campeona, rival de España en el segundo encuentro que se disputará el jueves en Gelsenkirchen. Los de Luciano Spalletti, quien lleva menos de un año en el cargo, no fallaron ante el teórico rival inferior del grupo de la muerte, a pesar de empezar por debajo a los 23 segundos. Dimarco regaló el balón a Bajrami en un saque de banda y el delantero fusiló el gol más rápido de la historia del torneo. Sin embargo, el equipo de Sylvinho, que parecía ganarse una etiqueta de tapado que muchos le habían colocado, se encerró demasiado en su campo. Fue cuestión de tiempo que Italia encontrara los caminos al gol, con Alessandro Bastoni en el minuto 11 y Nicolo Barella, cinco después, mandando el resto del encuentro. El vigente campeón continental, fuera de los dos últimos Mundiales, cumplió sin alardes en el Signal Iduna Park, aunque firmó una remontada de mérito. El regalo a Albania fue envenenado, porque con ese 0-1 en contra, a Italia no le quedó otra que apretar. Así, los de Spalletti iniciaron su intento de remontada y, a los 10 minutos, Bastoni impuso su altura para firmar el 1-1. En otra jugada poco después, en una serie de rebotes, el balón le cayó a su compañero Barella, y el también jugador del Inter fusiló el 2-1. Un asedio que siguió hasta el descanso, con Italia perdonando más goles, con un balón al poste de Fratessi. Sin embargo, en la reanudación fue bajando poco a poco el ritmo, Albania se hizo fuerte atrás e Italia se conformó con su renta mínima y con un rival que no había vuelto a rondar el gol desde ese primer minuto. Los de Sylvinho esperaron la suya y la encontraron por medio del ex del FC Barcelona Manaj, pero Donnarumma estuvo providencial para sacarla con el cuerpo en el minuto 90. Así, con una buena reacción pero poco mantenida a lo largo del encuentro, Italia cumplió para tener tres puntos en el Grupo B, igual que España, que goleó (3-0) a Croacia también este sábado. El próximo jueves, italianos y españoles se medirán en el Veltins Arena de Gelsenkirchen con un billete a octavos de final ya en juego, aunque después quedará una jornada más. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: ITALIA, 2 - ALBANIA, 1. (2-1, al descanso). --ALINEACIONES: ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (Darmian, min.83); Jorginho, Barella (Folorunsho, min.90); Frattesi, Pellegrini (Cristante, min.77), Chiesa (Cambiaso, min.77); Scamacca (Retegui, min.83). ALBANIA: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami (Muçi, min.87); Asani (Hoxha, min.68), Broja (Rey Manaj, min.77) y Seferi (Laçi, min.68). --GOLES: 0 - 1, min.1, Bajrami. 1 - 1, min.11, Bastoni. 2 - 1, min.16, Barella. --ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). Amonestó a Pellegrini (min.22) y Calafiori (min.51) por parte de Italia. Y a Broja (min.52) y Hoxha (min.74) en Albania. --ESTADIO: Signal Iduna Park (Dortmund).

