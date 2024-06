Crónica del Alemania - Escocia, 5-1

La selección de Alemania pasó por encima (5-1) de Escocia este viernes en el partido inaugural de la Eurocopa 2024 celebrado en el Allianz Arena de Múnich, un fuerte arranque de la anfitriona para sacudir los posibles nervios y empezar a confiar en las opciones de cambiar su mala racha en los últimos torneos. La candidatura alemana aún seguirá bajo escrutinio, aunque en su Grupo A, ahora ante Hungría y el cierre contra Suiza, no debería tener problema, pero un debut así ayuda mucho. Los de Julian Nagelsmann se encontraron con una Escocia que, pese a tener un once ofensivo, no se atrevió a irse arriba y tampoco se defendió bien. Con la posesión total, sin presión por parte del rival, Alemania jugó a placer, con más o menos verticalidad, según Toni Kroos miraba más o menos lejos. El ya ex del Real Madrid bajó junto a los centrales para organizar a la anfitriona, aunque Florian Wirtz, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala y Kai Havertz lo hicieron fácil. Wirtz, MVP de la Bundesliga con el Bayer y serio favorito a serlo también en esta EURO, la tuvo en el primer minuto y fue quien abrió la lata en el 10'. Poco después, Musiala hizo el segundo y, antes del descanso, Havertz hizo el 3-0 en un penalti revisado por el VAR que además le costó la roja directa a Ryan Porteous. El sueño de unos fue la pesadilla de otros en un primer tiempo que comenzó con 10.000 escoceses rugiendo con su himno a capela. Alemania, que venía de tres grandes torneos seguidos perdiendo en su debut, no se dejó intimidar y con un pase de Rüdiger a Wirtz a los dos minutos, metió el miedo en el cuerpo al rival. La cuatro veces campeona de Europa amenazó con hacer mucho daño en los huecos atrás y Escocia rebajó su ánimo sin armarse bien. El equipo británico no tuvo bien vigilados a varios de los candidatos a brillar este mes. En dos pases, con Kroos abriendo a banda, Wirtz se plantó en la frontal llegando desde atrás para el 1-0 sin marca. Die Mannschaft amasó largas posesiones hasta encontrar la opción buena, con mucha gente en ataque, como en el segundo y el tercero. Musiala ya había avisado y, con la complicidad de Gündogan y Havertz, firmó el 2-0. Escocia pidió la hora en su pesadilla, pero antes del descanso aún llegó el golpe definitivo: penalti y expulsión muy claros de Porteous sobre el del Barça. UN DEBUT BAJO CONTROL PARA ALEMANIA Gündogan se salvó de una grave lesión y Havertz rubricó un triunfo parcial con cero oposición escocesa. Los de Steve Clarke, en busca de pasar por primera vez una fase de grupos, no tiraron a puerta en todo el partido. Alemania dosificó esfuerzos y Nagelsmann repartió juego para demostrar además fondo de armario. Musiala, en su casa como jugador del Bayern de Múnich, siguió la fiesta de la anfitriona, pero entre los cambios y la goleada, el partido bajó. Escocia, con uno menos, cambió de esquema, pero ni Robertson, McTominay, Christie ni McGinn entraron en juego, espectadores del día de Alemania. La rotación dio otro extra encima a los locales, con un Füllkrug enchufado y un Emre Can dispuesto a aprovechar su oportunidad. El primero fusiló el 4-0 y llegó a tener el quinto pero fue anulado por fuera de juego. Escocia dio excusa a los suyos para animarse un poco con un gol en propia puerta de Rüdiger, pero en la última larga posesión, Emre Can, el último llegar a la convocatoria alemana, firmó el 5-1 en el descuento. Alemania, que no llega lejos en un torneo importante desde fue campeona del mundo en 2014 o las semifinales europeas de 2016, puso la primera piedra para creer en el giro a su destino, mientras que Escocia tendrá que olvidar, porque para bien o para mal, sólo es el primer partido. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: ALEMANIA, 5 - ESCOCIA, 1. (3-0, al descanso). --ALINEACIONES: ALEMANIA: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstadt; Kroos (Emre Can, min.80), Andrich (Gross, descanso); Wirtz (Sané, min.63), Gündogan, Musiala (Müller, min.74); Havertz (Füllkrug, min.63). ESCOCIA: Gunn; Ralston, Hendry, Porteous, Tierney (McKenna, min.77), Robertson; McGregor (Gilmour, min.67), McTominay; McGinn (McLean, min.67), Christie (Shankland, min.82); Adams (Hanley, descanso). --GOLES: 1 - 0, min.10, Wirtz. 2 - 0, min.19, Musiala. 3 - 0, min.45+1, Havertz (penalti). 4 - 0, min.68, Füllkrug. 4 - 1, min.87, Rüdiger. 5 - 1, min.90+3, Emre Can. --ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Andrich (min.30) y Tah (min.62) por parte de Alemania. Y a Ralston (min.48) en Escocia. Expulsó a Porteous (min.44) con roja directa. --ESTADIO: Allianz Arena (Múnich).

