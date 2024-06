Ocho países de la UE piden a Borrell restringir el movimiento de diplomáticos rusos ante incidentes de espionaje

Un grupo de ocho Estados miembros de la Unión Europea han reclamado este jueves por carta al Alto Representante de la UE para Politica Exterior, Josep Borrell, que el bloque aplique restricciones al movimiento de diplomáticos rusos en la Unión ante el auge de incidentes de espionaje de los últimos meses. En una carta conjunta, los titulares de Exteriores de República Checa, Dinamarca, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Países Bajos y Rumanía subrayan que la "inteligencia, propaganda o incluso preparación de actos de sabotaje son la principal carga de trabajo de un gran número de "diplomáticos" rusos en la UE". En este sentido, ponen de manifiesto que las oleada de expulsiones en los últimos años de diplomáticos rusos ha supuesto un golpe a estas actividades, pero recalcan que la amenaza "persiste" y ven necesario poner restricciones a su movimiento a la luz de los incidentes vividos en las últimas fechas y frente a lo que consideran un uso espurio del espacio Schengen. "La libre circulación de los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio rusos, acreditados en un Estado, por todo el espacio Schengen está facilitando las actividades malignas. Creemos que la UE debería seguir estrictamente el principio de reciprocidad y restringir la circulación de los miembros de las misiones diplomáticas rusas y sus familiares únicamente al territorio del Estado en el que estén acreditados", han solicitado en la carta a la que ha tenido acceso Europa Press. En este caso, recalcan que la medida va en línea con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y no violan ninguna norma de derecho internacional ya que la libre circulación del personal de las misiones diplomáticas rusas en todo el espacio Schengen "no es un privilegio diplomático, sino un 'beneficio colateral'". COOPERACIÓN A NIVEL DE LA OTAN La cuestión ha saltado también a la mesa de los ministros de Defensa de la OTAN, reunidos este jueves en Bruselas, después de que el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, se haya posicionado a favor de imponer "restricciones" a los diplomáticos rusos. "Hemos visto varios ejemplos de sabotaje, de intentos de incendio, de ciberataques, de desinformación. Trabajaremos en las opciones de respuesta de la OTAN, que espero incluyan una mayor concienciación, intercambio de información, inteligencia, intensificación de la protección de las infraestructuras críticas", ha subrayado, para apuntalar que la respuesta pasa por "restricciones más estrictas sobre el personal de inteligencia ruso en toda la alianza". A su llegada a la cita, algunos ministros aliados se han expresado sobre esta preocupación, caso del titular letón, Andris Spruds, quien ha denunciado una "guerra híbrida" de Rusia en los bálticos pero también en otros países de la OTAN. "No es una sorpresa, lidiamos con un país agresor. En este caso la cooperación entre países de la OTAN en todos los niveles y aumentar la resiliencia de la sociedad es crucial y está sucediendo", ha defendido.

