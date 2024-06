Isabel Pantoja y todos los mensajes que lanzó a través de sus canciones en Almería

Isabel Pantoja volvió a demostrar todo su poderío en el concierto que ofreció a todos sus seguidores este sábado en Almería. La artista apostó en esta ocasión por un traje con colores flúor con el que se mostró arrolladora encima del escenario y, como era de esperar, sus comentarios han sido de lo más comentados. Como viene haciendo desde que comenzó esta gira 50 años para celebrar su larga trayectoria en el mundo de la música, la artista interpretó la gran mayoría de sus temas más emblemáticos y deleitó a su público con esa voz inconmensurable durante más de dos horas. Pero... ¿lanzó mensajes la Pantoja? Sí. Durante toda su vida ha utilizado sus canciones para expresar su estado emocional o lanzar alguna indirecta. Esta vez también lo ha hecho. Interpretando uno de sus temas más míticos, 'Nada', la tonadillera dejó claro que "no cree en el amor", tal y como dice la propia canción, pero ella una vez más modificó las estrofas: "Que no, no, no, ya no creo en el amor, ¿queda claro? pues eso es lo que hay". Melancólica, recordó también a Juan Gabriel, para quien tuvo unas emotivas palabras: "Donde me quieren, yo quiero, pero lo más principal de México para mí ha sido mi compadre, Juan Gabriel, al que quiero, lo he querido, lo quiero y lo voy a querer mientras vivida porque fue para mí algo importante, un ser de luz, precioso, al que quiero todavía y lo seguiré queriendo". Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Pantoja recordó a sus cuatro nietos, con pocas palabras les quiso dedicar el tema 'Hasta que se apague el sol', escrito por su amigo Juan Gabriel: "Va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga más nada, a mis cuatro". También hico especial hincapié al presenta el disco 'Marinero de luces', dejando claro que "aunque fuese un disco, que lo fue, para mí fue mi vida porque en él se plasmó la vida, el adiós, el no querer decir adiós porque estaba marcado a fuego en mí".

