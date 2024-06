El primer ministro interino de Haití recibe el alta hospitalaria

El primer ministro interino de Haití, Garry Conille, ha anunciado este domingo que ha regresado a su casa después de haber pasado una noche en el hospital al sufrir molestias respiratorias, agregando que ha sido atendido por médicos cualificados y que goza de buena salud. Conille, que ha intensificado sus actividades desde que a finales de mayo fue nombrado primer ministro por el Consejo Presidencial de Transición, no ha dado detalles sobre su enfermedad y ha aprovechado la oportunidad para subrayar la necesidad de abordar la cuestión de la sanidad pública. "El 75 por ciento de los hospitales clínicos del país no son accesibles. La infraestructura sanitaria ha estado en crisis. Si necesitas ir al hospital, no tienes opción", ha declarado a través de un vídeo publicado en YouTube. Así, ha concluido que su Gobierno tiene "muchas cosas que hacer" y ha agregado que "lamentablemente" en las instituciones siempre hay gente que no trabaja para el pueblo, pero ha indicado que tiene "mucha esperanza. El político, de 58 años, fue trasladado de urgencia al hospital de Pétion-Ville, un distrito de la capital Puerto Príncipe, tras sufrir problemas respiratorios y, tal como informó el diario haitiano 'Le Nouvelliste', se encontraba en cuidados intensivos. Conille, que presidió el Gobierno de Haití entre 2011 y 2012, fue elegido el pasado 29 de mayo como nuevo primer ministro interino tras un "consenso" del Consejo Presidencial de Transición de cara a cubrir temporalmente el vacío político en el país caribeño, azotado por la violencia de los grupos armados.

Compartir nota: Guardar Nuevo