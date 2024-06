Macron y Biden reiteran su compromiso con Ucrania y prometen seguir trabajando juntos: "No nos iremos"

Los presidentes de Francia y Estados Unidos, Emmanuel Macron y Joe Biden respectivamente, han reiterado este sábado su compromiso para con el pueblo ucraniano y han prometido que continuarán trabajando juntos para ayudar a Ucrania a no ceder ante la "injustificable agresión rusa". "En cuanto a la cuestión de Ucrania, como dije, estamos de acuerdo: el respeto al derecho internacional, la libertad de los pueblos para determinar su propio futuro y la autodeterminación", ha expresado este sábado Macron durante una reunión en París con su homólogo estadounidense, a quien ha dado las gracias "por estar al lado de Europa". "Estados Unidos se mantiene firme con Ucrania. Estamos junto a nuestros aliados. Y estamos con Francia. No lo diremos otra vez, no nos iremos", ha respondido Biden al respecto. Ambos mandatarios han puesto de relieve su voluntad y sus esfuerzos conjuntos "para fortalecer la seguridad y la prosperidad compartida" y han recordado que han "extendido (su) apoyo a las naciones europeas que luchan por su supervivencia y su libertad". "Lo continuaremos con la intensidad y el tiempo que sea necesario", ha prometido el presidente galo, subrayando que "se han tomado decisiones conjuntas que autorizan a Ucrania a contraatacar y golpear a su agresor mientras defiende su territorio" y que ambos países están "haciendo grandes esfuerzos para armar, entrenar y equipar al Ejército ucraniano". "Queremos trabajar a nivel bilateral para lograr una mejor cooperación; queremos tener una ruta conjunta", ha asegurado Macron. "Queremos restablecer, por así decirlo, nuestras dos economías (...) en términos de regulación, inversión y en cuestiones tales como la limpieza tecnología, inteligencia artificial y, de hecho, cuestiones agroalimentarias", ha apostillado. Biden han coincidido en señalar que, "cada día, el pueblo francés y el pueblo estadounidense están conectados de innumerables maneras a través de vínculos económicos, colaboración en ciencia y tecnología e intercambios educativos". En esta línea, el norteamericano ha celebrado que "los vínculos entre (ambas) naciones son fuertes, vastos y están arraigados en el elemento más importante, los valores compartidos, "no solo hoy, sino desde el principio". "UNA PAZ INTEGRAL, JUSTA Y DURADERA" Como muestra de su "enérgica condena a la guerra de Rusia contra Ucrania" y de su rechazo a los constantes "intentos de Rusia de anexar territorio soberano ucraniano", Francia y EEUU se han comprometido a "apoyar la defensa de Ucrania de su soberanía e integridad territorial, incluso mediante la prestación continua de asistencia política, de seguridad, humanitaria y económica a Ucrania". "Estados Unidos y Francia confirman su apoyo a una paz integral, justa y duradera, respetuosa del derecho internacional, y seguirán trabajando con socios y aliados para coordinar los esfuerzos de asistencia que permitan a Ucrania ejercer plenamente su derecho de autodefensa, como se refleja en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas", se lee en un comunicado de la Casa Blanca. En la misma nota se denuncia "la irresponsable retórica nuclear de Rusia y su desprecio por los regímenes de control de armas", actitudes que han sido calificadas como "inaceptables" por los líderes de estos dos países, que han "discutido opciones para hacer más para apoyar a Ucrania", argumentando que "en esta guerra está en juego la seguridad euroatlántica en su conjunto". "Estados Unidos y Francia siguen comprometidos en mitigar las trágicas consecuencias humanitarias y de Derechos Humanos de la guerra, así como sus efectos sobre la seguridad alimentaria, la energía, la seguridad nuclear y el medio ambiente a nivel mundial", concluye el escrito, en el que también han evidenciado su "gran preocupación por las transferencias de armas y materiales y componentes de doble uso para la producción militar", especialmente desde Irán, Corea del Norte y China entre otros países. El presidente de Francia ha recibido a su par estadounidense en el marco de una visita de Estado que las dos partes han hecho coincidir con los actos por el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Esta visita estaba llamada a reafirmar las relaciones de EEUU con quien ha sido descrito como "su aliado más antiguo", con quien comparte valores y también un interés de colaboración en cuestiones clave como la economía, la defensa y la seguridad. Macron devuelve de esta manera la acogida que él mismo recibió en Estados Unidos a finales de 2022, cuando Biden le concedió la primera visita de Estado de su Administración como gesto de deferencia hacia Francia.

