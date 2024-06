Empresarios colombianos critican por anticonstitucional el veto a la venta de carbón a Israel

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) ha manifestado este domingo su oposición al proyecto de decreto del Gobierno colombiano que busca prohibir las exportaciones de carbón a Israel porque considera que viola la Constitución Política y el Plan Nacional de Desarrollo. "El proyecto de decreto por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel es violatorio de la Constitución y del Plan Nacional de Desarrollo, cruzando varias líneas rojas. Esta medida no se ajusta al mandato constitucional ni se basa en una razón de política comercial", ha apuntado el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, según recoge Caracol Radio. Díaz ha destacado que el proyecto se basa en una medida moral que no está contemplada en la legislación colombiana para asuntos de aduanas y comercio exterior. "El proyecto no se ajusta a lo previsto en la norma y dicha disposición solo aplicaría en el caso de las importaciones, no para el campo de las exportaciones. Además, esto es violatorio del Tratado de Libre Comercio (TLC) que tenemos suscrito con Israel, que cumple cuatro años de vigencia el próximo 11 de agosto", ha recordado. El Gobierno de Colombia anunció el viernes la paralización de las exportaciones de carbón a Israel en un intento de presionar al Gobierno de Benjamin Netanyahu para que detenga el conflicto en Gaza, según recoge un decreto del Ministerio colombiano de Comercio. La medida, apoyada también por los ministros de Exteriores, Hacienda y Energía, entrará en vigor una vez la firme el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en estos momentos se encuentra en Europa para participar en la conferencia de paz sobre Ucrania que tendrá lugar la próxima semana en Suiza. Esta decisión podría afectar significativamente las relaciones comerciales entre los dos Estados, teniendo en cuenta que el país andino es el mayor proveedor de combustible fósil de Israel. Israel importó por cerca de 107.000 millones de dólares (unos 99.000 millones de euros) en 2023, de los que 2.000 millones de dólares (1,84 millones de euros) correspondieron a carbón.

