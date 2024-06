Carlos Sainz: "Un fin de semana para olvidar"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) reconoció un "fin de semana para olvidar" este domingo tras un Gran Premio de Canadá que no pudo terminar, sin entender los problemas de un monoplaza que le llevó al podio en la anterior cita de Mónaco. "Una carrera un poco en mitad de la nada, luchando por ser el 12 o 13, con poca visibilidad, muy poco agarre. En todas las condiciones hemos sufrido como equipo. Al final, con el blando, parecía que iba un poco más rápido, he ido décimo y queriendo arriesgar un poco he cometido un error que no nos ha permitido acabar entre los diez primeros", dijo en declaraciones a Dazn. "En general, un fin de semana para olvidar porque no íbamos rápido en ninguna condición", añadió un Sainz que terminó su carrera con un trompo y un posterior abandono, como tampoco terminó la cita canadiense su compañero Charles Leclerc. El madrileño apuntó que en seco hubieran podido hacer mejor carrera, a pesar de los problemas que habían arrastrado en los libes y el sábado. "Es algo que se exageró en clasificación, en carrera hubiésemos ido un poco mejor sobre todo en seco pero es verdad que con el intermedio no hemos ido muy rápido. Es algo que tendremos que analizar", terminó

