Anabel Pantoja reaparece en Almería tras conocerse su embarazo

Después de que toda España se enterase, gracias al a exclusiva de la revista Lecturas, que está esperando su primer hijo junto a David Rodríguez, Anabel Pantoja se ha dejado ver ante las cámaras en Almería. La influencer ha llegado a primera hora de este sábado para acompañar a su tía, Isabel Pantoja, en el concierto que ofrecerá esta noche y se ha enfrentado a las últimas polémicas con Mariló de la Rubia. Tal y como hemos conocido esta semana, Agustín Pantoja ha decidido romper todos los vínculos con Mariló y su familia para evitar que sean ellas quien acaparen los titulares en prensa y no su hermana por esta gira 50 años que está llevando a cabo. Anabel se mostraba de lo más simpática con la prensa al darle la enhorabuena por su embarazo: "Muchas gracias", nos aseguraba que lo está llevando "bien, muy bien" y que su pareja David está muy ilusionado: "Sí". En cuanto a cómo ha llevado las primeras semanas de embarazo, la sobrinísima nos explicaba que "todo muy bien" y evitaba dar más detalles excusándose en que "me he levantado a las cinco de la mañana y tengo el cuerpo aquí, pero la cabeza no". Sin embargo, ese tono amable de Anabel cambiaba en cuanto era preguntada por las polémicas de Mariló y suspiraba cuando se le menciona el mal rollo que habría entre ellas por culpa de su tío Agustín. Además, guardaba silencio cuando se le informa de que su prima Isa ha asegurado que le dolería que su madre tuviera trato con el bebé que espera y no con su hijo.

