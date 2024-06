Sánchez traslada su apoyo a Frederiksen tras sufrir una agresión: "La violencia no tiene cabida en la UE"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su apoyo a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, tras haber sufrido una agresión este viernes en una plaza del centro de la capital, Copenhague, por un hombre que ya ha sido detenido, según ha informado el ministro de Medio Ambiente, Magnus Heunicke, en sus redes sociales. "La violencia no tiene cabida en la UE", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje que ha publicado en la red social X, recogido por Europa Press, en el que también ha destacado que Frederiksen "es una líder comprometida, una magnífica persona y una gran amiga". Para el presidente del Gobierno, el ataque que ha sufrido la primera ministra danesa es "un ataque contra todos los que creemos en una Europa de libertad, tolerancia y paz". "Le he mandado mi apoyo y el de la ciudadanía española en estos momentos tan difíciles", ha indicado Sánchez en redes sociales. Por parte de Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha mostrado su solidaridad con Frederiksen, recalcando que "la violencia política no tiene cabida en nuestras democracias europeas". La Oficina de la primera ministra ha confirmado la veracidad del incidente a la prensa danesa, si bien por el momento ha rechazado hacer más comentarios al respecto y se desconoce si Frederiksen ha resultado herida. La Policía ha detenido ya al supuesto agresor. Este incidente se produce en la antesala de las elecciones europeas, que se celebran el domingo en Dinamarca. El Partido Socialdemócrata que presiden Frederiksen aspira a ganar las elecciones.

