El juzgado decreta prisión preventiva para el agresor de la primera ministra danesa

Copenhague, 8 jun (EFE).- El juzgado de Frederiksberg (Dinamarca) decretó este sábado prisión preventiva, hasta el 20 de junio, para un ciudadano polaco de 39 años por agredir ayer en el centro de Copenhague a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

El individuo, acusado de agresión contra un funcionario público, negó los cargos durante una vista celebrada con restricciones, y según el informe policial, estaba claramente influido por el alcohol y otras drogas cuando fue detenido, un minuto después de golpear con el puño a Frederiksen en un brazo y empujarla.

Frederiksen fue atendida anoche en el Hospital del Reino de Copenhague y se le diagnosticó un "latigazo cervical leve", informó la oficina de la primera ministra.

Durante el interrogatorio celebrado anoche, el individuo, que reside en Dinamarca desde hace unos meses, admitió haber reconocido a Frederiksen y dijo no recordar mucho de lo ocurrido, pero negó haberla golpeado.

"Por el momento nuestra hipótesis principal no es que fuera un acto con motivación política. No tenemos más comentarios sobre el caso", señaló la Policía en su cuenta en la red social X.

En su declaración hoy ante el juez, el individuo, que necesitó un intérprete, mostró su simpatía por Frederiksen y aseguró que era una "muy buena" primera ministra.

El incidente ha provocado numerosas reacciones de condena y de solidaridad con la agredida por parte de miembros del Gobierno danés y de los líderes de los principales partidos políticos.

"Oh, no, vaya sorpresa. Así no es Dinamarca. No atacamos a nuestros primeros ministros. Le envío mis mejores pensamientos a Mette", escribió en la red social X el vicepresidente y ministro de Defensa, el liberal Troels Lund Poulsen.

Dirigentes de otros países, como los primeros ministros de Portugal, Italia y España, enviaron también mensajes de apoyo a Frederiksen, al igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dijo estar "muy conmocionada" por un acto que calificó de "despreciable".

"Mette Frederiksen es una líder comprometida, una magnífica persona y una gran amiga. El ataque que ha sufrido esta noche es un ataque contra todos los que creemos en una Europa de libertad, tolerancia y paz", publicó Sánchez en su cuenta en la red social X.

Frederiksen, de 46 años, ocupa la jefatura de gobierno desde junio de 2019: la primera legislatura, al frente de una coalición de centroizquierda; y desde diciembre de 2022, a la cabeza de un ejecutivo de centro con dos fuerzas de derecha. EFE

alc/egw/pddp