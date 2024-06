Crónica del Real Oviedo - Eibar, 0-0

El Real Oviedo y el Eibar empataron (0-0) este sábado en la ida del 'playoff' de semifinales de LaLiga Hypermotion celebrado en el Carlos Tartiere, un primer choque con ocasiones pero sin llegar a ver puerta ninguno que lo deja todo abierto para Ipurua. El subidón de un día grande dio paso a la cautela por todo lo que hay en juego. De inicio hubo intensidad e incluso ida y vuelta, pero poco a poco reinó la prudencia, viendo además que ambos equipos parecían capaces de llegar arriba con facilidad. El Eibar avisó primero con una gran jugada de Mario Soriano que no aprovechó José Corpas, cuando pudo rematar el pase atrás de su compañero. Un disparo al lateral de la red de Stoichkov fue otra para los visitantes, pero el Oviedo no permitió mucho más. La defensa asturiana se asentó y los de Luis Carrión llegaron arriba por medio de Colombato, con un disparo desviado por poco. Después fueron 20 minutos de contención y no cometer errores, sin más ocasiones. La última fue para los locales, quizá la mejor, en un saque de banda peinado al segundo palo, donde apareció Alemao para obligar a la estirada a Luca Zidane. En la reanudación, de nuevo fue el Oviedo quien vio cerca el primer gol de la tarde, en un centro de Borja Sánchez que se paseó por el área pequeña. El Oviedo se quedó el papel protagonista, con más balón y con la buena actuación de Alemao, dando aire a sus compañeros con un buen juego de espaldas. Además, Sebas Moyano hizo funcionar mejor a los asturianos y el Eibar se encomendó más a la contra y a buscar una portería a cero que venía costando a los de Joseba Etxeberria. Ahí, Corpas tuvo otra ocasión y, en estrategia, Soriano también la tuvo. El partido se animó por momentos, con algo más de ritmo y llegadas, con Alemao de nuevo ganando muchos balones, aunque la salida del Eibar pudo dejar el 0-1 si no es por una falta de Stoichkov o un tacón providencial del local Viti debajo de su portería. El Oviedo, como buen local, quiso la última, y fue la más clara, un cabezazo de Paulino que salvó Zidane ya en el descuento. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: REAL OVIEDO, 0 - EIBAR, 0. --EQUIPOS: REAL OVIEDO: Leo Román; Viti, Luengo, Dani Calvo, Pomares (Bretones, min.87); Sebas Moyano (Paulino, min.75), Luismi, Colombatto, Borja Sánchez (Dubasin, min.64); Borja Bastón (Millán, min.75) y Alemao (Masca, min.87). EIBAR: Luca Zidane; Rober Correa (Álvarez, min.75), Berrocal (Tejero, min.87), Arbilla, Cristian; Nolaskoain, Matheus; Aketxe, Mario Soriano, Corpas (De la Fuente, min.87); y Stoichkov. --ÁRBITRO: Quintero González (C. Andalucía). Amonestó a Borja Sánchez (min.61), Viti (min.72) y Dubasin (min.89) por parte del Oviedo. Y a Stoichkov (min.6) en el Eibar. --ESTADIO: Carlos Tartiere.

