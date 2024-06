Ángel Cristo Jr. convencido de que el enfrentamiento con su familia no lo ha iniciado él

Después de su entrevista en '¡De viernes!' en la que pidió disculpas a su hermana Sofía Cristo por las declaraciones que hizo hablando de una posible recaída en sus adicciones, Ángel Cristo abandonaba las instalaciones de Telecinco y aseguraba que todo sigue en el mismo punto que cuando se fue a Honduras. El hijo de Bárbara Rey se mostraba de lo más seguro consigo mismo y dejaba claro ante nuestras cámaras que esta guerra que tiene con su familia no lo ha propiciado él: "Pues, si yo no hago nada". El hermano de Sofía nos volvía a confirmar que sigue pensando en casarse con Ana Herminia pero puntualiza que de momento quieren tranquilidad y que lo están mirando todo con mucha calma: "Ya lo dijimos hace un montón. ¿Qué quieres que te diga? Si es que seguimos en el mismo punto que antes". Además, Ángel mostraba indiferencia cuando se le comentaban algunas declaraciones que han hecho su madre y su hermana... asegurando que no ha visto nada: "Te juro que no he visto nada". Parece que el distanciamiento que hay con su familia es un hecho y por ahora sería imposible que enterraran el hacha de guerra.

