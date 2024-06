Feijóo, bajo una fuerte tormenta en Madrid: "Digamos alto y claro que los españoles no avalamos chanchullos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este jueves a acudir a las urnas este domingo para decir "alto y claro" que los españoles son "gente decente" y no avalan "chanchullos". A su entender, se trata de hacer de las elecciones "la mayor manifestación democrática de los últimos años" contra los "desmanes" y las "tomaduras de pelo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Feijóo ha arrancado su mitin en la madrileña Plaza de Callao cuando una tormenta ha empezado a caer sobre Madrid. "Vamos a resistir la borrasca y la tormenta. Y vamos a acabar el mitin cuando toque", ha proclamado mientras los asistentes le gritaban 'presidente, presidente'. Feijóo ha advertido de que "ya no cuela" la estrategia de Sánchez por mucho que repita "derecha" y "ultraderecha". "Si monta una teoría de la conspiración en la que todo el mundo está confundido, ciudadanos, políticos, medios de comunicación, jueces y justicia europea, no cuela", ha sentenciado el líder del PP PESE A LA TORMENTA: "ESTAMOS DISPUESTOS A RESISTIR HASTA EL FINAL" Conforme el chaparrón ha ido en aumento, más afiliados y simpatizantes han ido abandonado el acto --en el que han intervenido previamente la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros-- pero Feijóo ha querido continuar. "Aquí estamos, que no pasa nada. Aquí estamos dispuestos a resistir hasta el final", ha apostillado. El líder del PP ha indicado que el domingo tienen "la oportunidad de un nuevo comienzo derrotando en las urnas" a Sánchez. "Defendamos la Europa en la que creemos, la que no tolera la corrupción. Ni la corrupción política de la amnistía ni la corrupción económica que ya está investigando la Fiscalía Europea", ha aseverado, para avisar que "la Unión Europea no tolera la corrupción en ninguno de sus gobiernos". En este punto, ha subrayado que el domingo van a "demostrar" en las urnas que los españoles tampoco "toleran" la corrupción. "Digamos alto y claro que los españoles no avalamos chanchullos. Que somos gente decente. Que nos cuesta mucho llegar a fin de mes. Que la mayoría de los españoles no saben lo que es un Falcon y sin embargo lo pagan", ha enfatizado. Feijóo, que ha afeado al PSOE que se "moleste" cuando el PP habla de corrupción, ha recalcado que el PP está para "garantizar la limpieza de la política, la defensa de los políticos y para denunciar la corrupción". Por eso, ha pedido hacer de este domingo "la mayor manifestación democrática de los últimos años yendo a votar por España y por Europa". "Ante sus tomaduras de pelo, nuestro voto. Ante sus engaños, nuestro voto. Ante sus desmanes, nuestro voto. Ante sus cesiones, nuestro voto. Ante su parálisis, nuestro voto. Y ante su decadencia, nuestro voto", ha proclamado, animando a los asistentes a resistir pese a la intensa lluvia: "Después de todo lo que hemos soportado estos seis años, ¿cómo no vamos a soportar un chaparrón?". VE A SÁNCHEZ "CAPAZ DE CUALQUIER COSA" El líder del PP ha afirmado que Sánchez "es capaz de cualquier cosa" para "perpetuarse". "Y si todo lo ha hecho después de perder las elecciones, imaginaros qué estaría dispuesto a hacer si empatamos el domingo. Ni medios, ni justicia española, ni justicia europea, ni la oposición", ha alertado. Feijóo ha insistido en acudir el domingo a las urnas y ha comprendido que la gente esté "cansada de tanta política pueril y absurda". De hecho, ha exclamado que viendo los pasos y la actitud de Pedro Sánchez el exlider de Podemos hasta Pablo Iglesias "parece un estadista". "Es normal el desencanto con este intento de igualarnos a todos para que todo el mundo crea que a la política todos somos iguales", ha manifestado. ANIMA A VOTAR PORQUE SE "JUEGAN MUCHO" EN LAS EUROPEAS Sin embargo, ha subrayado que estos comicios "no son un simple trámite" sino que son "importantes" porque se "juegan mucho" en Europa. "Es mucho más importante lo que se aprueba en Estrasburgo muchas veces que lo que se aprueba en las Cortes", ha avisado. Es más, ha subrayado que participar en las elecciones del domingo "es apostar por el Estado de Derecho" frente a "quien pretende recortarlo y moldearlo a su antojo" y "es la garantía de la separación de poderes" y "la independencia judicial ante quien pretende acapararlo todo". "Es la garantía de la igualdad ante la ley, ante quien se cree por encima de ella y es el impulso que necesitamos ante el Gobierno paralizado", ha dicho, para subrayar que estas elecciones también son una oportunidad para elegir entre "la apología de la corrupción" o acabar con ella. Feijóo ha insistido en su apelación a movilizarse e ir a votar para poder ganar las europeas el domingo. "España necesita esta victoria. No dejemos para las elecciones generales lo que podemos empezar en las elecciones europeas. Comencemos el cambio bajo la lluvia. Comencemos el cambio desde Callao, desde Madrid", ha finalizado.

