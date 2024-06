El mayor sindicato de Samsung Electronics va a la huelga por primera vez en la historia de la compañía

El sindicato nacional de trabajadores del gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics ha ido este viernes a la huelga por primera vez en sus 55 años de historia ante la suspensión de las negociaciones salariales. La organización había instado a sus 28.400 miembros a que no acudiesen hoy a su puesto de trabajo, si bien se reanudará el horario normal ya este mismo lunes. "Se trata de un comienzo suave y de una medida simbólica, pero tenemos planes para futuras huelgas si la dirección se niega a dialogar. No descartamos una huelga general total", ha advertido el vicesecretario general del sindicato, Lee Hyun Kuk, en declaraciones a 'Bloomberg' recogidas por Europa Press. La compañía y el sindicato han mantenido varias rondas de conversaciones desde enero, aunque sin alcanzar un entendimiento. De hecho, las negociaciones están completamente paralizadas por el momento. La unión sindical ya insistió el pasado 29 de mayo en su derecho a la huelga tras la decisión de la Comisión Central de Relaciones Laborales de suspender la mediación y la votación de sus miembros. A finales de mayo, ya se produjo una manifestación que contó con la presencia de más de 2.000 trabajadores sindicados de Samsung Electronics para exigir salarios justos. Samsung calcula las primas de sus trabajadores mediante una fórmula que deduce el coste de capital de los beneficios operativos, ajustados a impuestos. El sindicato ha pedido a la empresa que se limite a utilizar el beneficio operativo, como hacen otras firmas del sector, o que sea más transparente a la hora de fijar las cifras correspondientes. "La empresa ha estado y seguirá estando presente de buena fe en las negociaciones con el sindicato", ha asegurado, por su parte, Samsung Electronics en un comunicado. Además, la multinacional ha indicado que no ha habido impacto alguno sobre la producción.

