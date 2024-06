Carlos Sobera le manda un cariñoso mensaje de felicitación a Anabel Pantoja por su embarazo

La noticia del embarazo de Anabel Pantoja es sin duda la más sorprendente de la semana y desde el pasado martes -cuando la revista Lecturas desvelaba la exclusiva- solamente ha habido reacciones de su gente más cercana. En el día de ayer pudimos hablar con Carlos Sobera y preguntarle por ello ya que ha compartido en muchas ocasiones plató con la sobrina de Isabel Pantoja y sabe, de antemano, que uno de sus deseos principales era ser mamá. Sin dudarlo ni un solo momento, Carlos aprovechaba nuestras cámaras para desearle lo mejor porque "no la he felicitado" y aseguraba alegrarse "mucho por ella porque era un deseo que ella tenía como muy interiorizado, porque además supone que ha encontrado también el amor. O sea, que tiene que estar pletórica". Con la simpatía que siempre le ha caracterizado, el presentador le mandaba así un mensaje a la influencer: "¡Felicidades, Anabel! Aprovecho desde aquí para felicitarte. Por si escuchas este corte, que lo sepas que estoy muy contento de que tú estés feliz". Además, Sobera también quiso hablarnos de lo complicado que ha sido estar en un plató con Ángel Cristo Jr porque "no sabemos cómo va a responder nunca Ángel, porque es imprevisible entonces puede estar súper mega simpático o puede estar cabreado, depende un poquito de lo que le haya pasado, cómo lo haya interpretado, pero bueno forma parte del juego también". A pesar de esas situaciones incómodas, el presentador nos confesaba que "al final hay que entender que todos ellos, incluido Ángel, están pasándolo mal porque están lejos de su casa, pasan hambre, pasan frío, pasan calor, le pican los mosquitos, es que les pasa de todo y se revolucionan, es como cuando tienes un cambio hormonal y te revolucionas, esto es exactamente igual, luego se les pasa".

