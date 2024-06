Sergio Peris-Mecheta confiesa las secuelas que padece tras su trasplante de médula

Luchando contra una leucemia desde el pasado mes de enero, Sergio Peris-Mencheta afrontaba un día clave para su recuperación el 28 de mayo, cuando se sometía a un trasplante de médula en el hospital City Of Hope de Los Ángeles. Antes de entrar a quirófano, el actor y director se despedía de 140 de sus amigos y seres queridos con una multitudinaria videollamada en la que les emplazaba a verse "en la siguiente vida". Han pasado 10 días y apenas hemos tenido información sobre cómo se encuentra el protagonista de series tan populares como 'Al salir de clase', 'Tierra de lobos' o 'La catedral del mar'. A su lado en todo momento su mujer Marta Solaz -con la que mantiene una relación desde hace dos décadas y con la que tiene dos hijos en común, Río y Olmo-, que era la encargada de dar el primer (y único hasta el momento) parte médico de Peris-Mencheta tras la operación. "Día 1. Sergio ha recibido el trasplante durante toda la noche. Hoy está estable, todo según lo esperado. Gracias por tantos mensajes de apoyo. Llevamos el corazón repleto de tanto amor y cariño recibidos. Gracias" compartía en redes sociales, acompañando este texto de una imagen de una piedra con forma de corazón en la que se podía leer "SER-YO", haciendo referencia a los nombres de Sergio y su hermano Yonyón, que como el propio actor revelaba días antes de su trasplante, ha sido el donante de médula. Y ahora ha sido el propio Peris-Mencheta el que ha querido contar personalmente a sus seguidores cómo está y sincerarse sobre las secuelas que sufre tras su delicada intervención. Con un divertido vídeo en el que un hombre con gorra se come un plátano en presencia de un gorila, el artista ha confesado que su estado no es el soñado pero que ni siquiera eso le quita el sentido del humor: "Mudo perdido, diarreico, con una llaga por boca, dolor de huesos, de cabeza. 6 días con alimentación por vía, fabricando saliva como para una empresa de siliconas y ojos secos. Mi mundo interior se expresa así básicamente" ha reconocido haciendo referencia al vídeo viral. Un mensaje que en pocos minutos tenía cientos de likes y comentarios. Entre ellos, los de diferentes rostros conocidos como Goya Toledo -"ánimo guerrero!" le ha escrito"-, María Castro -"Suerte que eres fuerte y no se lo pondrás fácil. Ya queda menos"-, o Silvia Abascal, que nos ha emocionado con sus preciosas palabras de ánimo a su compañero y amigo desde hace años: "Tocan semanas difíciles. Pero tiempo al tiempo. Comerás bananas. A racimos. El de la gorra te mirará de reojo, con la boca abierta… Vamos, Espalda Plateada".

