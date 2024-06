Mayte Zaldívar y su hija Elia, volcadas en Julián Muñoz tras su preocupante ingreso hospitalario

Preocupación máxima por el estado de salud de Julián Muñoz después de que este miércoles 'TardeAR' emitiese unas imágenes del ex de Isabel Pantoja, con mal aspecto y evidentes dificultades para caminar, ingresando en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella tras un empeoramiento en el "cáncer galopante" e "incurable" contra el que lucha desde hace meses. Pese a que la cautela es primordial en estos delicados momentos, Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', se ha aventurado a revelar que la enfermedad del exalcalde de Marbella habría entrado en una "nueva fase que podría ser la definitiva" de la que ha preferido no contar nada más. Nada más salir a la luz la noticia del ingreso hospitalario de Julián, Mayte Zaldívar -con la que contrajo matrimonio por segunda vez el pasado 30 de enero ante notario- se dejaba ver muy seria abandonando el hospital en compañía de su ¿expareja? Fernando Marcos sin hacer declaraciones sobre el estado real de su marido. Completamente volcada en Muñoz, Mayte ha regresado esta mañana a primera hora al hospital para ver al expolítico y estar a su lado en este complicado trance. Muy seria, la hostelera ha evitado revelar cómo ha pasado la noche Julián y cómo están afrontando este empeoramiento en su estado. Minutos después era su hija Elia Muñoz la que, cabizbaja y sin poder disimular su preocupación, llegaba al centro médico en compañía de su novio. Juntas salían del hospital tras una breve visita a Julián de la que no han dado ningún detalle, dejando en el aire si es cierto que podría haber entrado en una fase definitiva.

