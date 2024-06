El restaurante 'Disfrutar' de Barcelona se corona como el mejor del mundo, según The World's 50 Best Restaurants

El restaurante 'Disfrutar' de Barcelona de los chefs catalanes Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas se ha coronado en la ciudad estadounidense de Las Vegas como el mejor del mundo en 2024 durante la celebración de la gala 'The World's 50 Best Restaurants', seguido de los españoles Asador Etxebarri y DiverXO. De este modo, el barcelonés 'Disfrutar' ha tomado el relevo al peruano 'Central', galardonado como el mejor restaurante del mundo en 2023, mientras que el vasco Asador Etxebarri se ha quedado con el segundo puesto y el madrileño DiverXO, con el cuarto. La organización de 'The World's 50 Best Restaurants' ha felicitado a 'Disfrutar' por adjudicarse el número uno de entre todos los retaurantes del mundo, dando la enhorabuena a sus chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas. En 2023, quedaron en segunda posición, y en 2022, fueron terceros a nivel mundial. Por su parte, ha destacado la "inmejorable barbacoa del humilde chef vasco" Bittor Arginzoniz en el 'Asador Etxebarri' de Atxondo, en la provincia de Vizcaya, que se ha quedado con el puesto número 2 en 'The World's 50 Best Restaurants 2024'. También ha halagado a 'DiverXO', del chef Dabiz Muñoz, por su proyecto "hedonista, creativo e impredecible" de su "cúpula del placer madrileño", donde se traspasan "los límites gastronómicos al máximo". 'The World's 50 Best Restaurants' en un prestigioso ranking de cocina que este año cuenta con hasta tres restaurantes españoles entre los 50 mejores del mundo, cuyos chefs se han vuelto a colocar esta noche la icónica bufanda roja que caracteriza a estos galardones.

Compartir nota: Guardar Nuevo