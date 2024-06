Apple solucionará el fallo que permite acceder a webs bloqueadas con control parental en Safari

Apple va a solucionar un error presente en la herramienta de control parental del navegador Safari que permite saltarse la restricción de las webs no aptas para menores con solo introducir una serie de caracteres en la barra de direcciones. 'Tiempo de uso' es la herramienta de control parental nativa de Apple, que permite gestionar ciertas limitaciones temporales y de acceso a webs y aplicaciones para ayudar a que los menores de edad tengan una navegación segura en internet. Esta solución permite bloquear el acceso a webs no aptas para niños y adolescentes por sus contenidos, por ejemplo, violento o pornográfico. Esta restricción se aplica al navegador Safari. Sin embargo, una investigación de The Wall Street Journal ha mostrado que es posible saltarse está restricción. En concreto, al introducir una línea de caracteres en la barra de direcciones la limitación desaparece y se abre la página web bloqueada. Apple ha confirmado al medio citado que son conscientes de este fallo que afecta al protocolo de tecnología web y que están trabajando en una solución que llegará con la siguiente actualización de software. Según investigadores que contactaron con el medio citado, el fallo lleva activo desde 2021 y afecta a iPhone, iPad y ordenadores Mac. Sin embargo, no ha sido ampliamente explotado en estos tres años.

