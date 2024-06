Al menos once israelíes heridos en un ataque con drones de Hezbolá

Al menos once israelíes han resultado heridos este miércoles en un ataque con drones del partido-milicia chií libanés Hezbolá contra la región de Horfeis, en el norte de Israel, en un incidente que está siendo investigado debido a que no han sonado las alarmas antiaéreas. Medios de comunicación israelíes como el Canal 12 o el diario 'Haaretz' han citado al servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA) para informar sobre la cifra de víctimas, que hasta ahora no es oficial. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se han hecho eco de los informes, si bien solo han confirmado que dos drones han impactado en la zona y que están investigando los hechos, según han comunicado en su cuenta de la red social X. La Radio del Ejército de Israel, por su parte, ha informado sobre el mismo número de víctimas y ha asegurado que ninguna alarma antiaérea llegó a activarse durante el ataque. Hezbolá ha reclamado la autoría del ataque, en el que asegura que ha habido militares israelíes muertos aunque sin dar un número concreto, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, afín al grupo. El mismo medio se ha hecho eco de otros informes que cifran en dos los muertos y en 20 los heridos.

