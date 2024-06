Más del 63% de las empresas iberoamericanas cuenta con un área específica enfocada en la RSC

Las empresas e instituciones iberoamericanas apuestan por la RSC y ésta se afianza dentro de la estructura organizativa, ya que un 63,3% asegura tener un área específica en este ámbito, según refleja el III Observatorio de la Sostenibilidad en Iberoamérica, elaborado por EAE Business School --perteneciente a Planeta Formación y Universidades--, CEIB y FIJE, y presentado en la sede de CEOE. La jornada ha sido inaugurada por el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, Matías Fernández, y el decano de EAE Business School, Antonio Rodríguez. Las empresas en su mayoría se comprometen con la RSC, aunque a nivel presupuestario ha habido un ligero retroceso en los últimos años. Un 11% tiene un presupuesto asignado de forma exclusiva a las acciones de RSC de más del 1% de sus ingresos, mientras que para un 38% esta partida se sitúa en menos de un 1% de la cifra de facturación. Ésta es una de las conclusiones de este estudio, en el que se han recogido opiniones de más de 770 instituciones y empresas de todos los sectores de 21 países de Iberoamérica, y que tiene como objetivo ofrecer una visión sobre la situación actual y las tendencias en materia de RSC en el entorno empresarial. La consolidación de la RSC en la estructura organizativa es debido al incremento de obligaciones y regulaciones establecidas en torno a la RSC, además del potencial de impacto, por lo que se requieren perfiles especializados capaces de garantizar los resultados. Por eso, una de cada cuatro organizaciones (27,3%) posee un departamento dedicado en exclusiva a impulsar y liderar la RSC --proporción que aumenta a una de cada dos en el caso de las grandes empresas--, aunque el 36,7% de las empresas reconoce que no tiene ningún área que se dedique a estas funciones. En las compañías situadas en América se observa un progreso frente al último informe, al mejorar 5 puntos porcentuales, aumentando a 1 de cada 4 las empresas que poseen un departamento dedicado en exclusiva a impulsar y liderar la RSC. El 84,6% de los encuestados considera que las empresas con un área específica para impulsar las acciones de RSC están mejor preparadas para enfrentar los futuros desafíos, 37% más que en el último informe. APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD En la sesión de apertura del acto de presentación del III Observatorio de la Sostenibilidad en Iberoamérica el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que el sector privado tiene un papel fundamental como acelerador de la sostenibilidad y de la RSC en Iberoamérica. Por su parte, Allamand ha destacado que la RSC se está consolidando como un elemento central en las estrategias empresariales, superando la visión limitada de la RSC como donaciones a causas sociales. No obstante, ha apuntado que se requiere un mayor compromiso financiero para maximizar el impacto del sector privado en el desarrollo sostenible y la protección del medioambiente, especialmente en una región tan vulnerable a los efectos del cambio climático. Desde FIJE, su presidente Matías Fernández, puso de relieve el incremento de las prácticas en materia de RSC y cómo éstas se aplican de manera transversal a las grandes empresas, pymes y mipymes, convirtiéndose además en eje central de las estrategias empresariales. RSC CON UN ENFOQUE ASG Las compañías que han participado en esta investigación coinciden casi por unanimidad (96,9%) en que, para consolidar la RSC, es necesario que permee de forma transversal en todas las áreas y 9 de cada 10 coinciden en que la RSC se consolidará como una forma natural de hacer negocios basada en la idea de valor compartido. El III Observatorio de la Sostenibilidad en Iberoamérica también identifica los tres principales desafíos a los que se enfrentan las organizaciones1iberoamericanas en los próximos tres años: el cambio climático (40,8%), la crisis económica (37,2%) y la ciberseguridad (36%). En este sentido, la consecución de diversas crisis (pandemia, la Guerra de Ucrania, el conflicto en Gaza, el suministro de materias primas o la polarización social, entre otros factores), están influyendo en el desarrollo de la política de RSC de las organizaciones. Así, 4 de cada 5 organizaciones (80,5%) cree que la importancia de la RSC dentro de las compañías ha aumentado desde la crisis de la Covid-19, y un 84,6% considera que las empresas que cuentan con un área específica para impulsar acciones de RSC están mejor preparadas para enfrentar los desafíos, 37,3% más que en el último informe. Para May López, la autora del estudio y directora del MBA Sustainability Management de EAE Business School, esta situación, más que un problema, representa una oportunidad para integrar de manera irreversible la RSC y las estrategias de sostenibilidad en todas las organizaciones, lo que contribuirá a la recuperación económica, social y ambiental demandada por los distintos grupos de interés. Para cerrar la jornada, el secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, hizo especial hincapié en que el Observatorio es un claro ejemplo de la gran labor de seguimiento que se hace de los temas.

