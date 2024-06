Marcus Cooper: "No sé si sería capaz de valorar algo tan simbólicamente grande como ser abanderado de mi país"

El piragüista español Marcus Cooper no sabe si sería "capaz de valorar algo tan simbólicamente grande como ser abanderado" y se definió como una "persona muy ambiciosa" que le cuesta "sentarse a valorar los logros" a falta de algo más de dos meses para que comiencen los Juegos de París, en los que podría ser abanderado y competirá en dos modalidades. "No sé si sería capaz de valorar algo tan simbólicamente grande como llevar la bandera del país que me ha impulsado siempre, y estar rodeado de los mejores deportistas que comparten esos valores y adrenalina", afirmó Cooper en la presentación del documental 'Talento a bordo' producido por Iberia, en la que el deportista es uno de los 13 protagonistas. El balear subrayó que está "cerrando el 'embudo' de entrenamientos específicos más anaeróbicos para los Juegos" y reconoció que "España es una potencia en piragüismo" y que están "fuertes" para conseguir éxitos en la cita parisina. El campeón olímpico recalcó "la importancia de los valores del deporte". "Apoyar al deporte de alguna manera es siempre un acierto, el deporte es un cúmulo de valores para las personas que rodean al deportista, pero también para la sociedad en general y la empresa", declaró. Sobre cómo aprender a manejar la presión, afirmó que es algo que tienen "todos los deportistas y todos los seres vivos en un momento de tensión". "Hay que intentar controlar lo que está en nuestras manos, dar nuestra mejor versión e intentar no pensar y quitarle importancia a la magnitud del evento", añadió. Por su parte, el gimnasta Ray Zapata dejó claro que "el gusanillo siempre está" y que llega "más tranquilo" a estos Juegos Olímpicos, después de haber logrado la plata en Tokio. "La preparación de los anteriores Juegos fue bastante dura, ahora tampoco está siendo fácil porque vengo de una lesión, pero estoy muy contento, tranquilo y con mucha ilusión", expresó. "Hay que hacer una buena preparación, quedan seis semanas y media todavía, pero hay que seguir unos pasos", comentó Zapata, que considera que el hecho de tener una medalla en casa le hace ir "más tranquilo", pero que ahora se trata más de "un reto personal" y quiere "mejorar el resultado" de hace tres años en el país nipón. Otro de los deportistas candidatos a medalla en estos Juegos es el judoca Niko Sherazadishvili, que sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla en enero de 2023 y que reconoció que esta lesión le vino "bien para desconectar del judo" porque antes estaba "centrado únicamente en la competición". "Ahora estoy en un momento bastante bueno, me encuentro muy bien, más maduro, y los resultados acompañan", dijo el español, que ha competido en cuatro ocasiones este 2024, logrando medallas en todas ellas, pero que sabe que "ahora falta la más importante" después de conseguir metal olímpico en Tokio pese a llegar como uno de los grandes favoritos. ADRIANA CEREZO: "LOS JUEGOS DE PARÍS SON NUEVOS PARA MÍ" "Estoy muy contenta, con buenos resultados, pero todavía queda mucho por exprimir en estos meses", declaró por su parte Adriana Cerezo, que afrontará sus segundos Juegos en París, aunque los ve como "nuevos" ya que los de Tokio "no fueron normales para nadie". "Para mí es como vivirlo todo de nuevo", manifestó la taekwondista, para lo que "lo bonito de los Juegos es que junta a todos viendo por la televisión" deportes que no han visto "nunca por la presencia de algún deportista" como los allí presentes. Uno de esos deportistas que espera hacer levantar a la gente del sillón este verano es el remero Rodrigo Conde, que admitió que es "bastante exigente" con él mismo, pero que va a París "con la idea de conseguir lo más alto". "Hay equipos más experimentados, fuertes, y en el remo esto es muy importante, pero llevamos dos competiciones internacionales este año, con una plata y un bronce", remarcó Conde, que aclaró que todavía no han hecho "una preparación específica para los Juegos", pero que tienen "ganas de conseguir la medalla y pelearlo a tope". Quien no podrá acudir a la cita olímpica por no haberse clasificado es la regatista Silvia Mas, a la que una lesión del ligamento cruzado le dejó fuera de París. En su lugar, será una de las participantes en la primera edición femenina de la Copa América. "Es un sentimiento agridulce, pero estoy contenta de poder haber visto las dos caras del deporte. En la vela tuvimos una selección muy temprana y me quedé fuera", lamentó Mas, que sin embargo anunció que ha decidido "dar un paso al lado en cuanto a la vela olímpica por poco tiempo, y aprovechar la oportunidad de competir en la Copa América en Barcelona", para luego "ir a tope" a por los siguientes Juegos en Los Ángeles en 2028. Además de estos deportistas presentes, el resto de miembros del equipo 'Iberia. Talento a bordo' son el escalador Alberto Ginés, la palista Antia Jácome, el atleta Diego García Carrera, el nadador Hugo González de Oliveira, la atleta Irene Sánchez Escribano, el atleta paralímpico Gerard Descarrega y la nadadora paralímpica Sarai Gascón.

Compartir nota: Guardar Nuevo