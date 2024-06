Previa del España - Dinamarca

La selección española femenina quiere certificar este martes (21.30, hora peninsular/La 1) en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife el billete para la próxima Eurocopa del 2025 en Suiza, venciendo por segunda vez en apenas tres días a Dinamarca, en un partido el que Montse Tomé tendrá que lidiar con varias bajas. Tras la victoria por 0-2 en Vejle ante las danesas, con goles de Jennifer Hermoso y Mariona Caldentey y bastante solidez, la campeona del mundo se volverá a ver las caras con este rival frente al que podría dejar certificado ya un nuevo objetivo y, quizá, empezar a tener otra mirada hacia el siguiente, los Juegos Olímpicos de París. Si España logra tres nuevos puntos, los dos últimos encuentros de julio ante Chequia y Bélgica ya no tendrían trascendencia clasificatoria. La número uno del ranking sigue ofreciendo un gran nivel competitivo y maniató con bastante solidez a un equipo siempre peligroso, y más en casa, como el danés, donde tampoco echó de menos las bajas de jugadoras titulares que está siendo la peor noticia de esta concentración. Tomé ya no pudo contar por lesión con sus dos laterales principales, Olga Carmona y Ona Batlle, y el viernes tampoco dio minutos a una pieza clave en el medio como Aitana Bonmatí. La Balón de Oro finalmente fue baja por una lesión muscular y no podrá participar en un partido que también se perderá por lesión la delantera Alba Redondo y la centrocampista Vicky López, en su caso por tener que examinarse de la EBAU. La seleccionadora no dudó en tirar de la cantera de la Sub-23 y llamó a la delantera Bruna Vilamala y a la centrocampista Fiamma Benítez para reforzar a una 'Roja' que podría apostar por las rotaciones para compensar la actual dureza de un calendario exigente y sin demasiado respiro. Así, podría haber cambios en todas las líneas, incluida la portería donde Misa Rodríguez podría ser la titular por jugar en 'casa' y su comparecencia en la rueda de prensa previa pudo dar una pista más. En defensa, Laia Codina sufrió un golpe y la capitana Irene Paredes lleva mucho desgaste acumulado por lo que podrían dejar su sitio a María Méndez, que ya fue titular y marcó ante Chequia, y a Laia Aleixandri, en el once ante Dinamarca como mediocentro. Sí parece que repetirán las dos laterales, Leila Ouahabi y Oihane Hernández, y también tiene muchos visos de hacerlo una Alexia Putellas, más 'fresca' por su menor cantidad de minutos acumulados. A su lado, Tere Abelleira ocuparía el lugar que dejaría Aleixandri, mientras que Jenni Hermoso, sustituida en la segunda parte en Vejle, podría mantenerse en el once. En ataque, Salma Paralluelo también fue víctima de un golpe y podría dejar su sitio a la '9' más específica que hay como es Inma Gabarro. Eva Navarro y Lucía García podrían dar aire nuevo en las bandas en lugar de Mariona Caldentey y Athenea del Castillo. Por su parte, el combinado de Andrée Jeglertz tratará de aprovechar estas posibles numerosas rotaciones y conseguir crear más problemas que hace unos días a la campeona del mundo, ante la que busca todavía la primera victoria de su historia y que le ponga también cerca de la EURO. Su principal baza volverá a ser la delantera Pernille Harder, que fue una de las jugadoras que más daño hizo a las españolas, junto con la gran actuación de la portera Ostergaard, que dejó muy buenas intervenciones. Para tener más mordiente ofensivo, el seleccionador danés podría apostar por una delantera más entre las madridistas Signe Bruun y Caroline Moeller y volver a un más clásico 4-3-3. FICHA TÉCNICA --POSIBLES ALINEACIONES: ESPAÑA: Rodríguez; Hernández, Méndez, Aleixandri, Ouahabi; Hermoso, Abelleira, Putellas; Navarro, Gabarro y García. DINAMARCA: Ostergaard; Veje, Ballisager, Obaze; Holmgaard, Thogersen, Hasbo, Kühl; Vangsgaard, Moller y Harder. --ÁRBITRA: Maria Caputi (ITA). --ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. --HORA: 21:30/La 1.

