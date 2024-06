Tamara Gorro y su abuela bailan 'El moreno' en Mérida

Pocos han sido los conciertos que se ha perdido y es que de todos es sabido la gran amistad que tiene con la familia Pantoja. Tamara Gorro viajaba este sábado hasta Mérida con su abuela para disfrutar del concierto de Isabel Pantoja y desconectar de su día a día. Viviendo una de las épocas más complicadas de su vida tras decir adiós a su yayo, la influencer no dudó en llevar a su abuela a este espectáculo. Ella misma nos confesaba cuando llegaba a la ciudad extremeña que "estoy a ratos, pero estoy bien porque como sé lo que es estar muy mal, a la mínima que una nota que está bien equilibradamente, pues estoy bien". La colaboradora de televisión dejaba claro que sigue "en pleno duelo porque se ha muerto mi 'padre', pero nada que a nadie no le pasa, ahora tengo una labor que es cuidar a esta maravilla que es mi vida y a continuar". Y cuando decía "a esta maravilla" se refería a su yaya, una de las personas más importantes de su vida y con la que pasa mucho tiempo como podemos ver en redes sociales. Por eso, Tamara no dudó en darle una sorpresa y acudir juntas al concierto de Isabel. Lo dieron todo. Las cámaras de Europa Press fueron testigos de cómo la influencer y su abuela disfrutaron, se emocionaron, lloraron con ella, pero sobre todo pudimos ver esa gran complicidad que tienen. Uno de los momentos más tiernos se produjo cuando la artista interpretó el famoso 'El moreno' y las dos bailaron juntas con una sonrisa en sus rostros. Sobre todo la de Tamara, que sonreía al ver a su abuela disfrutar y bailar, olvidándose de todo.

