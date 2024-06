Endesa aprueba una nueva composición de los comités de su consejo tras la incorporación de nuevos consejeros

Endesa ha aprobado una nueva composición de los comités de su consejo de administración por el vencimiento de los mandatos de sus presidentes y de alguno de sus vocales, así como por la reciente aprobación por parte de la junta general ordinaria de accionistas del nombramiento de nuevos consejeros, ha informado este lunes la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, del comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa formarán parte Ignacio Garralda (presidente); Stefano De Angelis (vocal, en representación de Enel); Eugenia Bieto (vocal); Pilar González de Frutos (vocal); Francisco de Lacerda (vocal); Cristina de Parias (vocal)y Borja Acha (secretario no consejero). Por su parte, el comité de Nombramientos y Retribuciones estará integrado por Juan Sánchez-Calero como presidente; y Guillermo Alonso, Eugenia Bieto, Pilar González de Frutos, Elisabetta Colacchia y Michela Mossini como vocales, las dos últimas representantes de Enel. Borja Acha también ejercerá de secretario no consejero de este comité. Por último, del comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de Endesa formarán parte Francisco de Lacerda (presidente), Guillermo Alonso (vocal), Cristina de Parias (vocal), Gianni Vittorio Armani (vocal) y Francesca Gostinelli (vocal), los dos últimos en representación de Enel. Borja Acha será, de nuevo, el secretario no consejero de este comité. UN CONSEJO CON 14 INTEGRANTES La junta general de Endesa, celebrada el pasado mes de abril, aprobó elevar su número de consejeros a 14, desde los 12 anteriores, con el nombramiento de tres nuevos miembros del órgano rector y tras la salida de Alicia Koplowitz por razones personales. En concreto, la junta aprobó los nombramientos de Guillermo Alonso Olarra como consejero independiente y de Elisabetta Colacchia y Michela Mossini, ambas como consejeras dominicales. La junta también ratificó los nombramientos y la reelección de Flavio Cattaneo, vicepresidente de la eléctrica española y consejero delegado de Enel -principal accionista de Endesa con una participación del 70%-, y de Stefano de Angelis, director financiero de la energética italiana. Igualmente, se ratificó el nombramiento y reelección de Gianni Vitorrio Armani como consejero dominical y la reelección en los puestos de consejeras independientes de Eugenia Bieto Caubet y de Pilar González de Frutos. De esta manera, el consejo de administración de Endesa quedó fijado en catorce miembros, frente a los doce anteriores.

