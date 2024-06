París, 3 jun (EFE).- El serbio Novak Djokovic aseguró que sintió un dolor en la rodilla derecha en el partido de octavos de final de Roland Garros contra el argentino Francisco Cerúndolo y señaló que este martes se someterá a pruebas para comprobar si puede seguir adelante.

"Al final del partido no sentía dolor porque tomé unos medicamentos. Me he sometido a algunas pruebas que son positivas, pero mañana haremos otros test y veremos si puedo seguir jugando", afirmó el jugador.