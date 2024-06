Trump resta importancia a una posible sentencia de cárcel o arresto: "No voy a suplicar por nada"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que no le importará si acaba sentenciado a pena de cárcel o arresto domiciliario el próximo 11 de julio a raíz del caso de soborno a la actriz Stephanie Clifford por el que ha sido condenado esta semana. "Le dije a mi abogado que no voy a suplicar por nada", ha asegurado Trump en una entrevista a la cadena Fox, su segunda comparecencia pública tras acabar condenado por manipular libros de cuentas para facilitar los pagos a la actriz con el objetivo final de silenciar su relación. El exmandatario ha defendido que estos pagos eran perfectamente legales al formar parte de un acuerdo de confidencialidad y ha denunciado el juicio en su contra como una persecución política. "Me da igual", ha asegurado Trump, antes de insistir que es "la única persona capaz de defenderse" de esta persecución. "No sé", ha añadido, "si la gente podría permitir que yo acabara bajo arresto domiciliario", ha añadido. No obstante, Trump ya anunció el jueves su intención de apelar la sentencia que le espera, donde el juez Juan Merchan podría imponerle pena de cárcel, libertad condicional o arresto domiciliario. "Vamos a apelar contra esta estafa, vamos a apelarla por todas partes", indicó.

