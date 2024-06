Nieves Herrero publica su primer cuento infantil, 'Nico y los animales'

Con una carrera intachable como periodista, escritora, locutora y presentadora de televisión, Nieves Herrero se ha atrevido ahora publicando su primer cuento infantil, 'Nico y los animales', inspirado en su nieto. Muy feliz por este nuevo trabajo, lo presentaba este sábado rodeada de todos sus seres queridos. 'Nico y los animales' es un cuento ideal para leer en familia, compuesto de varias historias protagonizadas por animales cotidianos (como un perro, una lagartija o las hacendosas hormigas) que nos invitan contemplar la naturaleza y aprender de ella. Nieves estuvo acompañada por sus dos hijas, Blanca y Ana, y su marido Guillermo... un día de lo más especial en el que la periodista nos anunció que después de sacar este cuento quiere hacer más infantiles: "Me gustaría hacer una saga de cuentos, historias de Nico porque me parece que según vaya creciendo puedo hacer muchas cosas con él, lo que yo quería era un homenaje a un nene que es un ser de luz, que se fija muchísimo en todo con esos ojos preciosos, poco a poco dije vamos a construir una historia con él". Feliz por haber podido reunir a todos sus seres queridos, nos aseguraba que "ha sido una historia muy sencilla que ha servido para reunirnos toda la familia, la pequeña vive en París, la mayor a punto de dar a luz, ha sido un momento para estar juntos y si nos ha unido el cuento, que alegría y que sirva para que los niños aprender a amar a los animales, deja mucho poso a cualquier huella". Abuela orgullosa, Nieves se deshacía en elogios hablando de su hija Ana: "Ella es una crack en el mundo de la moda, sé que le va a dar vergüenza, ella vive en parís y está metida de lleno en el mundo de la moda y vida nómada, le gusta muchísimo, son equipos muy amplios que al final definís la moda de Europa" y esta le correspondía diciendo que "es el mayor ejemplo que puedo tener, es increíble y siempre nos sorprende con algo nuevo, ahora con un cuento para Nico, no hay mayor regalo que una abuela le puede hacer a un nieto". También nos habló de su hija Blanca, a la que definía como "una crack, está en procesal, no es el caso, pero las dos son profesionales y me siento muy orgullosas de ellas y que estén aquí es rarísimo y que hablen" y esta también le respondía con el mismo cariño: "ella sí que es una crack, que no para, muy orgullosa de ella y de todo lo que va haciendo". Por último, la escritora nos confesó que "al principio me sonaba raro lo de ser abuela", pero sin embargo cuando "de repente ves que una voz muy tímida te llama 'abu' hay algo en el interior que dices 'me gusta'".

