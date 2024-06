El uruguayo Guillermo Almada asegura que participar en el Mundial es lo más grande

Pachuca (México), 1 jun (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, aseguró este sábado que participar en el Mundial de clubes del 2025 es lo más grande y confía en cumplir una destacada actuación.

"El desafío más grande de cualquier futbolista o entrenador es estar en un Mundial. Si bien defendemos al Pachuca, vamos a representar a México y trataremos de hacer un gran Mundial", dijo el estratega en una rueda de prensa luego de ganar la Copa de campeones de la Concacaf.

Los Tuzos se recuperaron de un inicio incierto en la final de Concacaf contra el Columbus Crew de la MLS y derrotaron por 3-0, con dos goles del venezolano Salomón Rondón y uno de Miguel Rodríguez.

"Los futbolistas dejaron todo en la cancha y sumamos nuestro decimosexto título en los últimos 25 años, cosa que por sí sola habla de la institución", dijo el sudamericano que le dio a los Tuzos su sexto cetro de la Concacaf.

Pachuca fue eliminado por América en los cuartos de finales del torneo Clausura, consecuencia de un gol de último minuto de Julián Quiñones. El revés le permitió a Almada y el preparador físico trabajar concentrados en la justa de Concacaf, ganar el título y ganar el pase al Mundial.

Almada afirmó ser un hombre de trabajo, base de su filosofía como estratega.

"Para mi todo parte del convencimiento que tengo de las cosas; soy un creyente del trabajo, de la automatización ,la disciplina, el esfuerzo, la entrega, la disposición, dijo.

El técnico mostró respeto por el Crew y señaló que jamás se sintió segura de la victoria.

"Me sentí seguro del triunfo cuando termino el parido; no me gusta festejar antes de tiempo", concluyó.EFE

