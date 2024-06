(Crónica) El Leganés vuelve a ser de Primera en la última jornada

El CD Leganés selló el ascenso a Primera División este domingo con la victoria (2-0) sobre el Elche en la última jornada de LaLiga Hypermotion, mientras que Eibar-Oviedo y Espanyol-Sporting serán los duelos de semifinales en el 'playoff' de promoción, al tiempo que el Mirandés se salvó (1-0) a costa del Amorebieta. El conjunto madrileño, que se quedó con la miel en los labios la pasada semana, lo tenía en su mano y no falló ante un equipo ilicitano que no se jugaba nada para volver a la máxima categoría cuatro años después. Los de Borja Jiménez, que habían ocupado el liderato durante más de media campaña, se proclamaron campeones de Segunda División, tras la derrota del Real Valladolid, ya ascendido en la penúltima jornada, ante el Tenerife. El segundo ascenso histórico a Primera del Leganés, tras el de 2016, truncó el objetivo de ir directo a LaLiga EA Sports de un Eibar que no dependía de sí mismo y que venció (4-2) al Real Oviedo. Peor parado aún fue el Racing de Santander, que se quedó fuera de la zona de promoción por su derrota (1-0) ante el Villarreal B. Pocos lo podían esperar al sur de Madrid, tras un reciente cambio de dueños y ningún fichaje como para soñar, pero la fiabilidad de un Borja Jiménez que llegó en verano a Leganés hizo crecer la fe jornada a jornada. En la última, en Butarque, el cuadro 'pepinero' cumplió con los goles de Miguel de la Fuente y Juan Cruz en la primera parte ante un Elche que, con una victoria en los últimos once partidos, se descolgó pronto de la lucha por ascender. Esa pelea estará ahora en Eibar-Oviedo y Espanyol-Sporting en busca de la final. El camino largo a Primera volverá a medir, como en esta última jornada, a Eibar y Oviedo. El equipo vasco mató con su letal contra con Corpas y Stoichkov en los últimos diez minutos, pero el asturiano, que firmó el 4-3 en el descuento con un golazo de Borja Bastón, demostró que dará guerra en el 'playoff'. El Oviedo, sexto, tuvo que estar atento a los transistores, porque con su derrota daba la opción a un Racing de Santander que tampoco fue capaz de ganar en La Cerámica. El colista y descendido Villarreal B, con muchas bajas, fue mejor que un Racing al que le pudo la presión por lograr algo con lo que no contaban. En la final por el ascenso podría haber un clásico asturiano, ya que el Sporting cumplió con un 0-1 ante el Eldense gracias a Roque Mesa. Los de Gijón se medirán en semifinales con un Espanyol que terminó la temporada regular goleando (3-0) al Cartagena para ser cuarto. El equipo 'perico' tenía el 'Top 6' asegurado, pero despertó en el segundo tiempo con los goles de Puado, Braithwaite y Melamed. Por otro lado, la última jornada decidía un cuarto y último billete a Primera RFEF en duelo directo, caprichos del calendario, entre Mirandés y Amorebieta. El gol a la hora de encuentro de Gabri Martínez dio la permanencia a los de Anduva, en un flojo partido de los vascos, sin ocasiones para inquietar a los locales. --RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 42 EN LALIGA HYPERMOTION. -Domingo 2 de junio. Alcorcón - Burgos 1-1. Andorra - Racing de Ferrol 1-0. Huesca - Levante 0-0. Eibar - Oviedo 4-3. Eldense - Sporting de Gijón 0-1. Espanyol - Cartagena 3-0. Leganés - Elche 2-0. Mirandés - Amorebieta 1-0. Tenerife - Valladolid 2-1. Villarreal B - Racing de Santander 1-0. Zaragoza - Albacete 21.00.

