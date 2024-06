Hummels: "Cometimos pequeños errores y el Real Madrid dio el golpe"

Redacción Deportes, 1 jun (EFE).- El defensa del Borussia Dortmund Mats Hummels indicó, tras la derrota de su equipo en la final de la Liga de Campeones ante al Real Madrid, que la clave estuvo en que cometieron "pequeños errores" y el conjunto español "dio el golpe".

El central, uno de los más destacados del cuadro alemán en el duelo, defendió que hicieron "un gran partido", con "ataques impresionante", y que pueden "estar muy orgullosos del equipo", aunque perder así sea "muy doloroso".

Sobre su rival, el Real Madrid, aseguró que "no siempre son los mejores pero al final siempre ganan".

"¿Cómo lo hacen? No lo sé. Son decisiones milimétricas y no cometen grandes errores", completó al respecto, a la vez que sostuvo que "no hay que echar en cara nada a nadie".

Preguntado sobre su futuro en el Borussia Dortmund, concluyó que no tiene "ni idea qué pasará" en julio.