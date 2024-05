Ortega Cano, su atrevimiento con Paloma Cuevas y su lapsus con Luis Miguel: "Le voy a pedir una entrada a Juan Miguel"

Gran amigo de Victoriano Valencia desde hace muchos años, José Ortega Cano ha sido uno de los invitados a la celebración del 93º cumpleaños del padre de Paloma Cuevas que la diseñadora ha organizado este jueves en su residencia en el centro de la capital. Aunque Luis Miguel no pudo asistir por encontrarse de gira en Canadá. sí estuvieron al lado del exapoderado en este día tan especial el torero, la bailarina María Rosa, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, o Raúl González Blanco y Mamen Sanz. Una fiesta íntima en la que el viudo de Rocío Jurado se pronunció sobre los rumores de boda de la ex de Enrique Ponce con el cantante mexicano, con atrevimiento incluido al confesar la petición que le hará a la diseñadora de Rosa Clará cuando el 'Rey sol' arranque su gira en nuestro país. "Es como de la familia y a Paloma la veo como la ve todo el mundo, muy guapa. Y feliz. No sé como va la cosa y si habrá boda, pero sí le voy a pedir una entrada a Juan Miguel" ha revelado. Y consciente de su error rápidamente ha corregido: "A Luis Miguel, perdón". Aprovechando la ocasión, hemos preguntado a Ortega Cano por el delicado momento que atraviesa su cuñado Amador Mohedano, ya que al no haber podido pagar su deuda de 247.000 euros con Hacienda -actualmente estaría en 199.000- la finca que heredó de Rocío Jurado en Chipiona, 'Los Naranjos', ha salido a subasta pública. Un problema al que el diestro ha intentado quitar hierro asegurando que "eso no tiene ninguna importancia" aunque como ha devselado no ha hablado todavía con el hermano de 'La más grande' porque "él está afuera y yo en Madrid".

