Las autoridades de Malí detienen a un opositor tras firmar un memorando crítico con la junta militar

Las autoridades de Malí han detenido este lunes al político opositor Bouba K. Traoré, un alto cargo de la destacada coalición Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), después de que este firmase un memorando que criticaba a la junta militar que gobierna el país y a su actual rumbo tras no celebrar las elecciones previstas para febrero de cara a completar el proceso de transición abierto tras el golpe de Estado de 2020. Traoré ha sido detenido por la Brigada de Investigación Judicial, a las órdenes del Fiscalía General del país, que ha informado sobre las malas relaciones entre los militares y el M5-RFP, según ha publicado el portal de noticias Malijet. El texto al que hace referencia, publicado el pasado viernes, contiene duras críticas contra la junta militar por el "resurgimiento" de "ciertas prácticas del antiguo sistema" como los arrestos extrajudiciales. Además, la plataforma opositora critica que el periodo de transición de cinco años propuesto en el Diálogo Intermaliense "carece de sentido", y ha instado al Gobierno de transición a "ejercer una mayor vigilancia" para no poner en peligro de "inestabilidad" al proceso. "Cada día se hacen más patentes una serie de prácticas que habrían sido inimaginables para el maliense medio durante esta transición. Y el M5-RFP no puede ser ni será cómplice de ello", reza el documento. Cabe destacar que, durante la jornada del lunes, la opositora Comisión de Demócratas Malienses ha anunciado la creación de un gobierno en el exilio para el país. La junta militar maliense ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad internacional por los reiterados aplazamientos en el proceso de transición abierto tras el golpe liderado por Assimi Goita en agosto de 2020, cuando derrocó al entonces presidente, Ibrahim Boubacar Keita. Posteriormente, Goita encabezó un segundo golpe de Estado en mayo de 2021 contra las autoridades de transición --momento en el que derrocó al presidente y el primer ministro, Bah Ndaw y Moctar Ouane--, asumiendo tras ello el cargo de presidente de transición de Malí.

