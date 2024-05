Ángel Cristo, así ha sido su primer plan con Ana Herminia tras su vuelta a la 'normalidad'

Retomando poco a poco la normalidad después de su esperadísima reaparición en la gala de 'Conexión Honduras' tras su expulsión de 'Supervivientes 2024' por motivos disciplinarios, Ángel Cristo Jr. recupera el tiempo perdido junto a Ana Herminia, con la que ya ha hecho su primer plan para dos en su vuelta a la 'vida real'. Después de pasarse parte del día durmiendo, como el hijo de Bárbara Rey ha contado a sus seguidores en su primer directo de Instagram, la pareja ha salido a dar un paseo por el barrio en el que residen en la capital. Cómplices e inseparables, tenían un objetivo claro: encontrar un local en el que disfrutar de unas arepas -plato típico de Venezuela, tierra de Ana-, que Ángel estaba deseando volver a comer tras casi 12 semanas en Honduras. Cercano y amable con todo el mundo, el hermano de Sofía Cristo recorrió la zona derrochando complicidad con su novia, con la que nos regaló un romántico abrazo de película que refleja que están más unidos que nunca tras su paso por el reality. Sin su inseparable cinta roja en la cabeza -para Bárbara, demoledora, un gesto con el que su hijo hace apología del maltrato, ya que Ángel Cristo padre llevaba una similar cuando trabajaba en el circo- pero con la camiseta de camuflaje que tantas veces le vimos en los Cayos Cochinos, el hijo del domador recuperó fuerzas comiéndose una bolsa de frutos secos por la calle mientras intercambiaba gestos de cariño con Ana Herminia. Sorprendido por la gran cantidad de apoyo que tiene -y que no alcanzaba a imaginar cuando arrancó 'Supervivientes'-, Ángel se fotografió con algunos seguidores que se acercaron a saludarlo, e incluso se paró a charlar con la empleada de una frutería cercana a su casa, que fue quien finalmente le dijo donde podría cumplir su antojo y tomarse una buena arepa. Y ha sido cuando se han sentado en una terraza a cenar cuando el hijo de Bárbara ha hablado por primera vez con sus followers y ha revelado cuáles son sus planes más inmediatos tras su polémico paso por el programa. El primero, seguir dando qué hablar, ya que como ha adelantado, no piensa "callarse nada" y si le "dejan seguir yendo a los platós" -espera que sí, ha reconocido- contará todo lo que no ha contado hasta ahora. Muy agradecido por todo el cariño que ha recibido durante su paso por 'Supervivientes', Ángel ha confesado que la experiencia ha sido "durísima" y el viaje de vuelta a España también ha sido muy duro, "sobre todo psicológicamente", y no ha dudado en mojarse con su ganador; lo tiene claro, su favorito es Gorka, aunque también ha destacado lo mal que lo está pasando Pedro García-Aguado y ha lanzado un dardo a Aurah al afirmar que "gane quien se lo merezca menos Aurah". Por delante, ganas de disfrutar con Ana Herminia y con sus niñas, con las que ha revelado que quiere ir a Canarias y a Cádiz. Tampoco piensa perderse el concierto de AC/DC en Sevilla el próximo 1 de junio. Y, 'recado' a su madre, piensa ir a Valencia a ver a su padre: "Allí está mi papá en el panteón, quien quiera que vaya a visitarlo, es precioso. Tengo que dar las gracias a mis primos, mi papá por fin puede descansar en su panteón gracias a ellos" ha asegurado.

Compartir nota: