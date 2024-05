Soraya Arnelas: "La música de baile me saca una sonrisa, me divierte y me saca a flote"

Con una sonrisa en su rostro y ganas de comerse el mundo, Soraya Arnelas nos ha presentado este viernes su nuevo tema 'Earthquake'. Feliz por seguir trabajando en lo que más le gusta, la artista ha concedido una entrevista a Europa Press y ha hablado del momento tan especial que está viviendo. "Viene una era muy de baile" nos anunciaba la cantante, ya que "me apetecía volver a recuperar esos sonidos más electrónicos, esos temas acompañados de coreografías, de espectáculo" porque "después de vivir ahí una época un poco triste al principio del año, tomé la decisión de recuperar estos sonidos porque al final a mí la música de baile me saca una sonrisa, me divierte y me saca como a flote, ¿no?". Fue a principios de enero cuando Soraya anunciaba que había perdido el bebé que esperaba, que habría sido su tercer hijo... pero, ¡atención! porque ella no tira la toalla nunca y nos ha confesado que no descarta volver a intentarlo: "Ahora mismo es como estoy tan centrada en la música pues no encuentro el momento, me estoy dejando un poco llevar por la música, pero sí tengo ganas. No me quiero quedar con ese sabor de boca, quiero volver a intentarlo y aunque sí que confieso que va a ser el último intento. Sí, sí, sí". La cantante no ha abierto su corazón y nos ha desvelado que "gracias a la música, que me ha salvado" porque "cuando la vida me da esos terremotos, me da esos movimientos, de repente me vuelvo más lúcida a nivel artístico tengo siento la necesidad de escribir siento la necesidad de comunicarme a través de la música y después de ese inicio de año un poco triste sabía que eso solamente podía ir en una dirección y que era en la de 'voy a componer, voy a sacar todo lo que llevo, voy a comunicarme con la música a través de la música". Aunque también ha querido agradecer el apoyo que ha recibido por parte de muchas familias que le han escrito durante estos meses: "Y gracias también a muchas miles de familias que me han escrito a través de las redes sociales también he sacado fuerza para compartir aquel primer single que saqué que hablaba un poco alrededor de esta historia de la pérdida de un bebé hubo mucha gente que me que me acompañó en ese tránsito". También nos ha comentado que tampoco pierde la esperanza en que Chenoa y Miguel Sánchez Encinas vuelvan a recuperar su amor: "No sé en qué momento están ellos, pero yo te digo que para nosotros siempre nos queda la esperanza", asegurando que "a mí me gustaría, a mí me gustaría que volvieran, pero eso no depende de mí, pero bueno, eso es". Por último, la artista nos ha explicado cómo ha vivido el fenómeno de la canción 'Zorra' con sus hijas, desvelándonos que a sus hijas "les he explicado lo que significa, hasta donde llega a su alcance la palabra y yo muy educadamente les he explicado" y nos dejaba claro que "con tacto pues las cosas se pueden explicar, mis hijas si lo han escuchado".