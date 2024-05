En una jornada emotiva, Belasteguín se despidió de su público en Mar del Plata

Buenos Aires, 24 may (EFE).- En una emotiva jornada en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, Fernando Belasteguín disputó su último partido como profesional en su país al caer por 6-3 y 6-1, junto con su compatriota Juan Tello, ante la vigente pareja número uno del mundo integrada por el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello.

El emblemático jugador de 45 años, que supo reinar a nivel mundial por 16 años, se despidió en los cuartos de final de esta etapa argentina del circuito Premier Pádel en una carrera a la que le quedarán cuatro meses para su retiro definitivo.

Belasteguín, que fue ovacionado desde el miércoles por un estadio colmado, se emocionó hasta las lágrimas una vez concluido el encuentro y una vez que enfrentó los micrófonos expresó: "Para mí es un cuento. Mi último torneo en Argentina es en Mar del Plata, en la ciudad en la que debuté de manera profesional, en febrero de 1995, cuando tenía 15 años. Tenía mucho miedo. Estuve cuatro meses, los primeros cuatro meses de mi último año como profesional, con mucho miedo".

Y agregó: "La pasé mal; venía mal con el codo, después me rompí el gemelo, tuve miedo de perderme este torneo. Cuando llegué me saqué una mochila muy pesada de encima”.

Con respecto a su último sueño, el nacido en la ciudad de Pehuajó sentenció: "Para el Mundial quedan cuatro meses. Cuatro meses y pico. Me voy a romper el alma como lo hice desde siempre. Si no llego a ir ojalá que el cuerpo técnico por lo menos tenga dudas. Si me llevan sería impresionante. Son cuatro meses en los que me seguiré cuidando para mejorar y aprovechar el compañero que tengo al lado. Ya veremos”.

En lo que respecta a las semifinales del torneo, la pareja número uno del mundo integrada por Tapia-Coello este sábado tendrá como rivales a los españoles Miguel Yanguas y Javier Garrido, sextos del mundo, que este viernes se impusieron por 6-4 y 6-1 ante sus compatriotas Jorge Nieto y Jon Sanz, novenos en la clasificación global.

En la otra semifinal, el binomio número dos del escalafón mundial integrado por el español Alejandro Galán y el argentino Federico Chingotto sellaron su pasaporte luego de imponerse por un doble 6-3 ante los locales Maximiliano Sánchez y Carlos Daniel Gutiérrez, octavos en la lista.

La cuarta dupla del cuadro surgió en un duelo casi de medianoche donde los argentinos Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno (4) vencieron por 6-1 y 6-2 a los españoles Jerónimo González y Alejandro Ruiz (7).

Esta es la tercera edición de la etapa argentina del circuito Premier Pádel, aunque la primera versión en Mar del Plata, ya que las dos anteriores se disputaron en Mendoza con triunfos de Franco Stupaczuk y el brasileño Pablo Lima en 2022, mientras que Agustín Tapia junto a Arturo Coello se coronaron el año pasado.

En esta edición 2024 se incluyó un cuadro completo femenino que tendrá este sábado en semifinales a siete participantes españolas y una argentina.

La dupla número uno del mundo integrada por Ariana Sánchez Fallada y Paula Josemaría Martín se cruzará con sus compatriotas Andrea Estero Prieto y Alejandra Alonso De Villa, mientras que Gemma Triay Pons y Claudia Fernández Sánchez se enfrentarán contra Beatriz González Fernández y la local Delfina Brea Senesi.